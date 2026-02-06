Кадър/Видео: "Ройтерс"
Пипалата на това морско мекотело са дълги 10 метра
Рядка гигантска медуза фантом (Stygiomedusa gigantea) беше заснета по време на дълбоководна експедиция по крайбрежието на Аржентина. Откритието е било направено от учени от Института по океанография „Шмидт“.
Медузата има огромни пипала, които приличат на ленти и са дълги 10 метра. Тя била открита на дълбочина от 250 метра. Около тялото ѝ, което може да достигне диаметър от близо 1 метър - плували малки рибки.
Учените са направили и друго откритие - 28 потенциално нови видове, включително корали, морски таралежи и анемони.Редактор: Станимира Шикова
