Рядка гигантска медуза фантом (Stygiomedusa gigantea) беше заснета по време на дълбоководна експедиция по крайбрежието на Аржентина. Откритието е било направено от учени от Института по океанография „Шмидт“.

Медузата има огромни пипала, които приличат на ленти и са дълги 10 метра. Тя била открита на дълбочина от 250 метра. Около тялото ѝ, което може да достигне диаметър от близо 1 метър - плували малки рибки.

Учените са направили и друго откритие - 28 потенциално нови видове, включително корали, морски таралежи и анемони.

Редактор: Станимира Шикова