Северният фланг на НАТО навлиза в нов етап на военно укрепване, след като Алиансът официално задейства новата структура на Предните сухопътни сили във Финландия. Част от нея е и най-новата многонационална бойна група, в която ключова роля има Швеция като координираща държава. Подразделенията вече започват операции както във Финландия, така и в Швеция, с цел повишаване на отбранителния капацитет в региона.

От пресслужбата на НАТО посочват, че мярката е част от по-широка стратегия за укрепване на североизточния фланг на Алианса в условията на нарастваща геополитическа нестабилност.

НАТО планира значително да увеличи оръжията и боеприпасите по източния си фланг

Организационните промени включват прехвърляне на шведския боен контингент в Боден и създаване на многонационален щаб във финландския град Рованиеми. Всички структури преминават под оперативното командване на SACEUR и командната система на НАТО.

Финландският министър на отбраната Анти Хаканен подчертава, че новата бойна група е създадена с цел адаптация към специфичните условия в региона.

Решението за създаването на FLF Finland е взето на срещата на върха на НАТО във Вашингтон през 2024 г., където държавните и правителствените лидери одобриха разширяване на предните сили на Алианса.

Шведският министър на отбраната Пол Йонсон определя участието на страната си като ключов елемент от новата архитектура за сигурност в региона. „Швеция приема сериозно ролята си в укрепването на североизточния фланг на НАТО, което ясно се вижда от факта, че нашите сили вече са под командването на Алианса като част от FLF Finland“, заявява той. Йонсон допълва, че процесът на интеграция върви бързо и е резултат от тясно сътрудничество между съюзниците.

Турция: Плановете за създаване на нов щаб на НАТО нямат връзка с конфликта в Иран

Новата структура идва в момент на засилено стратегическо значение на Арктика и Северна Европа – регион, който все по-често се определя като ключов за бъдещата архитектура на сигурността между НАТО и Русия.

Редактор: Цветина Петкова