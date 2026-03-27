Министерството на отбраната на Турция потвърди плановете за създаване на нов многонационален корпусен щаб на НАТО на своя територия, като подчерта, че инициативата няма връзка с войната в Иран. Изявлението беше направено по време на редовен брифинг, след въпроси в парламента от опозиционен депутат.

От ведомството уточниха, че работата по проекта е започнала още през 2023 г. в рамките на Югоизточния регионален план на НАТО, а през 2024 г. Турция официално е уведомила Алианса за намерението си. По установената процедура страната домакин предлага инициативата, която след одобрение се интегрира в структурата на НАТО.

НАТО подготвя нов многонационален военен корпус в Турция

Новият щаб ще бъде командван от турски генерал и ще функционира като многонационална структура. Основната му задача ще бъде да подпомага възпиращите и отбранителни дейности в региона, включително чрез координация на силите по новите отбранителни планове на Алианса.

Инициативата е част от стратегията, приета на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., насочена към засилване на източния фланг, с акцент върху Черно море и Средиземноморието. От турското министерство категорично подчертаха, че проектът не е свързан с военното напрежение в Близкия изток.

Междувременно три ирански ракети, насочени към Турция, бяха прехванати от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Алиансът вече е засилил противовъздушната защита на страната, като нова батарея „Пейтриът“ е разположена в базата “Инджирлик”, а допълнителни системи са изпратени и в района на Малатия. Анкара съобщи, че турски военни, разположени в Ирак в рамките на мисия на НАТО, са били изтеглени заради влошената обстановка в региона.

Редактор: Ралица Атанасова