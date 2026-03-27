Изображението е генерирано с изкуствен интелект
Според турското министерство на отбраната проектът е част от дългосрочната стратегия на Алианса
Министерството на отбраната на Турция потвърди плановете за създаване на нов многонационален корпусен щаб на НАТО на своя територия, като подчерта, че инициативата няма връзка с войната в Иран. Изявлението беше направено по време на редовен брифинг, след въпроси в парламента от опозиционен депутат.
От ведомството уточниха, че работата по проекта е започнала още през 2023 г. в рамките на Югоизточния регионален план на НАТО, а през 2024 г. Турция официално е уведомила Алианса за намерението си. По установената процедура страната домакин предлага инициативата, която след одобрение се интегрира в структурата на НАТО.
НАТО подготвя нов многонационален военен корпус в Турция
Новият щаб ще бъде командван от турски генерал и ще функционира като многонационална структура. Основната му задача ще бъде да подпомага възпиращите и отбранителни дейности в региона, включително чрез координация на силите по новите отбранителни планове на Алианса.
Инициативата е част от стратегията, приета на срещата на върха на НАТО във Вилнюс през 2023 г., насочена към засилване на източния фланг, с акцент върху Черно море и Средиземноморието. От турското министерство категорично подчертаха, че проектът не е свързан с военното напрежение в Близкия изток.
Междувременно три ирански ракети, насочени към Турция, бяха прехванати от системите за противовъздушна отбрана на НАТО. Алиансът вече е засилил противовъздушната защита на страната, като нова батарея „Пейтриът“ е разположена в базата “Инджирлик”, а допълнителни системи са изпратени и в района на Малатия. Анкара съобщи, че турски военни, разположени в Ирак в рамките на мисия на НАТО, са били изтеглени заради влошената обстановка в региона.
Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни