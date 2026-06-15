Съединените щати и Иран обявиха, че са договорили рамково споразумение за прекратяване на войната. „Вярвам, че краят на войната ще бъде сложен този петък, тъй като и двете страни заявиха такова желание, подготвен е документ, чернови вариант на договора”, коментира експертът по международна сигурност проф. Румен Кънчев в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS. Международният анализатор Огнян Дъскарев допълни, че най-големи подробности по темата ще има в петък, когато се очаква споразумението да бъде подписано официално в Швейцария. Според Кънчев документът предстои да премине през процедура по одобрение в Конгреса на САЩ и Сенатската комисия по външна политика.

По отношение на детайлите в споразумението „това, което аз знам, е че споразумението включва следното: незабавно отваряне на Ормузкия пролив срещу вдигане на американската блокада”, коментира Огнян Дъскарев. Анализаторът допълни, че споразумението включва спиране на ядрената програма на Иран, като съществува разминаване в информациите – според иранските източници Тръмп се е съгласил да остави непокътната програмата за балистични ракети и дронове, както и подкрепата за „Хамас” и „Хизбула”, което американската страна категорично отрича. По думите му обогатеният уран до 60% ще бъде или унищожен, или разреден до безопасни проценти в присъствието на представители на САЩ и МААЕ.

Постигнато е мирно споразумение между САЩ и Иран

„Това е един меморандум за споразумение за 60 дни напред, през които ще вървят интензивни преговори”, обясни Огнян Дъскарев. Според него иранската страна твърди, че веднага ще бъдат освободени 12 милиарда долара като аванс за доверие, но вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс категорично е отрекъл възможността за размразяване на пари, преди да има конкретни резултати.

Проф. Румен Кънчев подчерта, че голямата цел на американските войски е била замразяването на ядрената програма на Иран за военни цели, като допълни, че иранската флота е на дъното, а противоракетната ѝ отбрана е занулена. „Иран в никакъв случай не излиза по-силен, тъй като загуби тази война катастрофално”, коментира проф. Кънчев, като припомни, че САЩ от самото начало не са заявявали намерение за смяна на политическия режим. Според него Израел се интересува основно от въпроса с прокситата на Иран, който на настоящия етап остава за обсъждане през следващия 60-дневен период.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Мария Барабашка