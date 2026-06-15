Пакистанският премиер Шехбаз Шариф обяви, че е постигнато споразумение между САЩ и Иран. Церемонията по подписването ще се проведе в петък в Швейцария, предаде "Скай нюз".

Според Шариф, който е ключов посредник в продължилия с месеци конфликт в Близкия изток,, е постигнато споразумение за прекратяване на войната и отваряне на Ормузкия проток, съобщи "Асошиейтед прес".

Новината беше потвърдена и от американския президент Доналд Тръмп. Малко по-късно държавният глава на САЩ написа в профила си в социалната мрежа Truth Social, че протокът ще бъде отворен „безплатно“ и че военноморската блокада на САЩ също ще бъде прекратена.

Пълните подробности за споразумението все още не са огласени. Не е ясно колко бързо протокът може да бъде отворен отново за целия трафик.

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САЩ преди това заявиха, че ще облекчат блокадата си на иранските пристанища, когато протокът се отвори отново, и ще се съгласят да облекчат санкциите, за да позволят на Иран да продава повече от петрола си и да укрепи пострадалата си икономика.

Напрежението между Съединените щати и Иран, което в продължение на повече от три месеца поддържаше световната икономика в състояние на несигурност, достигна критична точка с блокирането на Ормузкия проток. Този стратегически воден път, жизненоважен за световните доставки на петрол, се превърна в централен елемент от конфликта, когато Иран въведе ограничения за преминаване, а САЩ наложиха морска блокада на иранските пристанища. Затрудненията в корабоплаването и търговията в региона породиха спешна нужда от дипломатическо решение.

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В търсене на изход от ескалиращата конфронтация, ключова посредническа роля пое Пакистан. Благодарение на добрите си отношения и с Вашингтон, и с Техеран, пакистанският министър-председател Шехбаз Шариф се превърна в сериозна фигура в преговорния процес. Още през април 2026 г. агенция "Ройтерс" съобщи, че Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия и отваряне на протока, изготвен от Пакистан, който предвиждаше двустепенен подход, започващ с незабавно прекратяване на огъня.

Скоро след това беше обявено двуседмично примирие, което временно възстанови търговския трафик.Въпреки първоначалния пробив, трайно споразумение се оказа трудно постижимо. Иран отново наложи ограничения върху Ормузкия проток, обвинявайки САЩ в нарушаване на условията по сделката за отварянето му, тъй като американската блокада на иранските пристанища остана в сила.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши с подновяване на военните действия, ако не бъде постигнато дългосрочно споразумение, но същевременно демонстрира увереност, че "страхотна сделка" е напът. През последните седмици преговорите се активизираха, белязани от поредица от изявления и частични опровержения. Тръмп обяви значителен напредък по меморандум за разбирателство и даде да се разбере, че споразумението е "до голяма степен договорено", въпреки че Иран запази предпазлива позиция относно точния момент на подписването.

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Редактор: Иван Петров