На 14 юни Доналд Тръмп отбелязва рождения си ден. Въпреки че политическата му кариера продължава да привлича вниманието, животът му извън Белия дом от години се върти около семейството, голфа и имението Мар-а-Лаго във Флорида.

Родителите на Доналд Тръмп

Доналд Тръмп се ражда на 14 юни 1946 г. в богато семейство. Той е син на предприемача в недвижимите имоти Фред Тръмп и шотландската имигрантка Мери Ан Маклауд Тръмп. Баща му е един от големите строителни предприемачи в Ню Йорк, който развива жилищни комплекси в Куинс и натрупва значително състояние чрез строителство и управление на имоти. Именно той поставя основите на семейния бизнес, по-късно прераснал в Trump Organization.

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Майка му Мери Ан Маклауд е родена в Шотландия, в семейство на рибари на остров Луис. Тя емигрира в САЩ като млада жена, работи като домашна помощница и по-късно се омъжва за Фред Тръмп през 1936 г. Става американска гражданка през 1942 г.

Братя и сестри на Доналд Тръмп

Доналд Тръмп има четирима братя и сестри:

» Мериан Тръмп Бари е дългогодишен федерален съдия в САЩ.

» Фред Тръмп-младши работи в авиационния сектор, но почива млад след здравословни проблеми, свързани с алкохол.

» Елизабет Тръмп Грау е бивш банков служител.

» Робърт Тръмп е бизнесмен, работил в семейната компания.

Семейства на братята и сестрите

» Мериан Тръмп Бари има едно дете и дълга кариера в правосъдната система на САЩ. Тя си отива през 2023 г.

» Фред Тръмп-младши има деца, сред които е и Мери Тръмп – психолог, автор и известна критичка на Доналд Тръмп. Той почива през 1981 г.

» Робърт Тръмп е бил женен, но няма деца, нито участия в политически или бизнес роли. Той почина през 2020 г.

» Елизабет Тръмп живее по-скрито от публичния живот и също няма силно медийно присъствие.

Самият Доналд Тръмп многократно е заявявал, че семейството е най-важната част от живота му. От 2005 г. е женен за Мелания Тръмп, с която имат едно дете заедно. Той обаче има и четири други от предишни връзки. Историците от Miller Center отбелязват, че Тръмп винаги е поддържал тесни отношения с близките си и рядко допуска външни хора до най-близкия си кръг.

Доналд Тръмп има общо пет деца и множество внуци, тъй като четирите му по-големи деца вече имат собствени семейства. Част от тях са активно ангажирани с бизнеса на фамилията или политическия живот, докато други поддържат по-сдържан публичен профил.

Кой е най-големият син на американския президент - Доналд Тръмп-младши

Доналд Тръмп-младши и семейството му

Доналд Тръмп-младши е най-големият син на американския президент от брака му с Ивана Тръмп. Той има пет деца от брака си с Ванеса Тръмп – Кай, Доналд Тръмп III, Тристан, Спенсър и Клоуи. След развода им той се ожени за Бетина Андерсън.

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Децата му често се появяват на публични събития, включително политически прояви и семейни събирания.

Иванка Тръмп и семейство Къшнър

Иванка Тръмп е най-известната дъщеря на президента от първия му брак. Тя е омъжена за Джаред Къшнър и двамата имат три деца – Арабела, Джоузеф и Тиодор.

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Семейството живее основно във Флорида след напускането на Белия дом и остава активно в бизнес и обществена среда.

Ерик Тръмп и семейството му

Ерик Тръмп е вторият син от брака с Иванa Тръмп. Той е женен за Лара Тръмп и имат две деца – Ерик „Люк“ Тръмп и Каролина Дороти Тръмп.

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Семейството е сравнително публично и често участва в политически и медийни събития, свързани с фамилията.

Тифани Тръмп и нейното семейство

Тифани Тръмп е дъщеря от брака на президента с Марла Мейпълс. Тя е омъжена за Майкъл Булос и през 2025 г. двойката посреща своя син Александър.

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Тифани живее по-скромно публично в сравнение с останалите членове на семейството, но периодично присъства на семейни събития.

Барън Тръмп

Барън Тръмп е най-малкият син на президента от брака му с Мелания. Той е роден през 2006 г. и се появява рядко публично, тъй като е фокусиран върху образованието си.

Снимка: gettyimages

Мар-а-Лаго – любимото убежище

Когато не е във Вашингтон, Тръмп прекарва голяма част от времето си в имението Мар-а-Лаго в Палм Бийч. Построен през 20-те години на миналия век, комплексът разполага с десетки стаи и отдавна се е превърнал в символ на лукса и едно от най-разпознаваемите места, свързани с фамилията Тръмп.

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Там се организират празненства, семейни събирания и официални вечери. Именно в Мар-а-Лаго Тръмп отпразнува 78-ия си рожден ден през 2024 г. с многопластова торта и хиляди свои привърженици.

Страстта към голфа

Голфът е едно от любимите занимания на американския президент. През годините той инвестира в изграждането и развитието на голф игрища в САЩ и по света, а спортът остава неизменна част от ежедневието му.

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Посещенията му в собствените му комплекси често се превръщат и в срещи с политически съюзници и поддръжници.

Празници в семеен кръг

Коледните и новогодишните празници традиционно се отбелязват в Мар-а-Лаго. Според публикации в американските медии Мелания Тръмп държи на семейната атмосфера и особено на спокойствието на най-малкия им син Барън, който рядко попада под светлината на прожекторите. Въпреки че политиката доминира публичния му образ, животът на Доналд Тръмп извън нея остава силно свързан със семейството, традициите и света на луксозните имоти.

За разлика от много свои предшественици, Доналд Тръмп често съчетава рождения си ден с публични прояви. През 2024 г. той отпразнува 78-ата си годишнина в Уест Палм Бийч пред хиляди свои симпатизанти. Събитието включваше огромна торта с надпис MAGA и политическа реч.

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В центъра на деня беше мащабен военен парад във Вашингтон, който включваше демонстрации на американската армия, бойна техника, въздушни покази и участието на хиляди военнослужещи. Според официални съобщения и международни медии, събитието беше организирано като част от националните тържества, но съвпадението с рождения ден на президента придаде допълнителен политически и символичен заряд.

Празненствата продължиха и с други прояви в столицата, включително тържествени церемонии и публични изяви на Тръмп. В рамките на деня той произнесе реч, в която акцентира върху военната мощ на САЩ и историческата роля на американската армия, като събитието беше представено като демонстрация на национална сила и единство.

През 2025 г. рожденият ден на Доналд Тръмп беше отбелязан по нетрадиционен и силно публичен начин, съчетавайки личния му празник с официални държавни събития, свързани с 250-ата годишнина на американската армия и националните чествания на Flag day.

Тази година - навръх 80-годишния му юбилей, ще се състоят ММА боеве на моравата пред Белия дом. ВИП зрителите около сцената на борбата ще са около 5000, а отделно са продадени 85 хил. билета за наблюдаване на срещите от големи екрани, разположени в околните паркове.

Как американските президенти отбелязват личните си празници

Рожденият ден на американските президенти се е отбелязвал по много различни начини през годините – от скромни семейни вечери до масови публични събития и политически прояви. Няма една традиция, защото всичко зависи от епохата, личния стил на президента и политическия контекст.

Все пак повечето държавни глави предпочитат да ги отбелязват в тесен кръг, макар че понякога личният празник се преплита с политиката.

Барак Обама: По-семейна атмосфера

Барак Обама обикновено предпочиташе по-неформални празненства. Част от тях бяха организирани в тесен кръг със семейството и приятели, а през 2021 г. дори сви мащаба на планираното тържество заради пандемията.

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Празникът често е бил отбелязван с благотворителни инициативи, малки семейни събирания и ограничени официални прояви. В периода му в Белия дом празникът му е по-скоро „работен ден със символика“, като понякога включва музикални изпълнения и поздравления от служители и обществени фигури.

Джо Байдън: Далеч от шумните прояви

Джо Байдън традиционно отбелязва рождения си ден по-скромно, като в повечето случаи избягва масови събития и предпочита семейна обстановка.

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Роналд Рейгън и празничният оптимизъм

Рейгън остава известен със способността си да превръща дори личните поводи в моменти, изпълнени с чувство за хумор и оптимизъм, без да им придава прекомерна официалност.

Снимка: gettyimages

Рожденият му ден често е отбелязван с официални церемонии в Белия дом, но с по-лек, „холивудски“ характер. Като бивш актьор, Роналд Рейгън понякога е бил поздравяван с музикални и медийни събития, но самият той предпочита умереност и символични жестове вместо големи празненства.

Джон Кенеди: Блясък, медии и политика

Рожденият ден на Джон Ф. Кенеди през 1962 г. е един от най-известните в историята на Белия дом.

Снимка: gettyimages

По време на празненство в „Медисън Скуеър Гардън“ Кенеди получава масова подкрепа, включително легендарното изпълнение на Мерилин Монро с Happy Birthday, Mr. President. Това превръща събитието в попкултурен и политически символ.

Франклин Рузвелт: Белият дом като център на публично внимание

Рожденият ден на Франклин Рузвелт често съвпада с периода на Голямата депресия и Втората световна война, което придава съвсем различен характер на събитията.

Снимка: gettyimages

Вместо типично празненство, денят му често е съпроводен с радиообръщения към нацията („fireside chats“) и символични събития, насочени към обединение на обществото. Понякога рождените му дни се използват за мобилизация на обществена подкрепа чрез речи и кампании за реформи.

Джордж Вашингтон – „Рожден ден, който става национален ритуал“

Рожденият ден на Джордж Вашингтон (22 февруари) е най-значимият в американската история. Още от края на XVIII век празникът се отбелязва с военни паради, официални речи и обществени церемонии.

Снимка: gettyimages

След смъртта му почитта към него се превръща почти в национален култ, а датата дълго време е възприемана като символ на самата държавност. По-късно тя става основа за федералния празник „Ден на президента“.

Една традиция, която не се променя

Независимо от различията в стила, повечето американски президенти предпочитат да прекарват личните си празници със семейството си. За някои това са тихи вечери в Белия дом, за други – събития с поддръжници и политически послания. Но дори за най-влиятелния човек в света рожденият ден остава преди всичко личен повод.

Редактор: Цветина Петкова