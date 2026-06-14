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Как държавните глави на САЩ празнуват рождените си дни
На 14 юни Доналд Тръмп отбелязва рождения си ден. Въпреки че политическата му кариера продължава да привлича вниманието, животът му извън Белия дом от години се върти около семейството, голфа и имението Мар-а-Лаго във Флорида.
Родителите на Доналд Тръмп
Доналд Тръмп се ражда на 14 юни 1946 г. в богато семейство. Той е син на предприемача в недвижимите имоти Фред Тръмп и шотландската имигрантка Мери Ан Маклауд Тръмп. Баща му е един от големите строителни предприемачи в Ню Йорк, който развива жилищни комплекси в Куинс и натрупва значително състояние чрез строителство и управление на имоти. Именно той поставя основите на семейния бизнес, по-късно прераснал в Trump Organization.
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Майка му Мери Ан Маклауд е родена в Шотландия, в семейство на рибари на остров Луис. Тя емигрира в САЩ като млада жена, работи като домашна помощница и по-късно се омъжва за Фред Тръмп през 1936 г. Става американска гражданка през 1942 г.
Братя и сестри на Доналд Тръмп
Доналд Тръмп има четирима братя и сестри:
» Мериан Тръмп Бари е дългогодишен федерален съдия в САЩ.
» Фред Тръмп-младши работи в авиационния сектор, но почива млад след здравословни проблеми, свързани с алкохол.
» Елизабет Тръмп Грау е бивш банков служител.
» Робърт Тръмп е бизнесмен, работил в семейната компания.
Семейства на братята и сестрите
» Мериан Тръмп Бари има едно дете и дълга кариера в правосъдната система на САЩ. Тя си отива през 2023 г.
» Фред Тръмп-младши има деца, сред които е и Мери Тръмп – психолог, автор и известна критичка на Доналд Тръмп. Той почива през 1981 г.
» Робърт Тръмп е бил женен, но няма деца, нито участия в политически или бизнес роли. Той почина през 2020 г.
» Елизабет Тръмп живее по-скрито от публичния живот и също няма силно медийно присъствие.
Самият Доналд Тръмп многократно е заявявал, че семейството е най-важната част от живота му. От 2005 г. е женен за Мелания Тръмп, с която имат едно дете заедно. Той обаче има и четири други от предишни връзки. Историците от Miller Center отбелязват, че Тръмп винаги е поддържал тесни отношения с близките си и рядко допуска външни хора до най-близкия си кръг.
Доналд Тръмп има общо пет деца и множество внуци, тъй като четирите му по-големи деца вече имат собствени семейства. Част от тях са активно ангажирани с бизнеса на фамилията или политическия живот, докато други поддържат по-сдържан публичен профил.
Кой е най-големият син на американския президент - Доналд Тръмп-младши
Доналд Тръмп-младши и семейството му
Доналд Тръмп-младши е най-големият син на американския президент от брака му с Ивана Тръмп. Той има пет деца от брака си с Ванеса Тръмп – Кай, Доналд Тръмп III, Тристан, Спенсър и Клоуи. След развода им той се ожени за Бетина Андерсън.
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Децата му често се появяват на публични събития, включително политически прояви и семейни събирания.
Иванка Тръмп и семейство Къшнър
Иванка Тръмп е най-известната дъщеря на президента от първия му брак. Тя е омъжена за Джаред Къшнър и двамата имат три деца – Арабела, Джоузеф и Тиодор.
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Семейството живее основно във Флорида след напускането на Белия дом и остава активно в бизнес и обществена среда.
Ерик Тръмп и семейството му
Ерик Тръмп е вторият син от брака с Иванa Тръмп. Той е женен за Лара Тръмп и имат две деца – Ерик „Люк“ Тръмп и Каролина Дороти Тръмп.
Снимка: gettyimages
Семейството е сравнително публично и често участва в политически и медийни събития, свързани с фамилията.
Тифани Тръмп и нейното семейство
Тифани Тръмп е дъщеря от брака на президента с Марла Мейпълс. Тя е омъжена за Майкъл Булос и през 2025 г. двойката посреща своя син Александър.
Снимка: gettyimages
Тифани живее по-скромно публично в сравнение с останалите членове на семейството, но периодично присъства на семейни събития.
Барън Тръмп
Барън Тръмп е най-малкият син на президента от брака му с Мелания. Той е роден през 2006 г. и се появява рядко публично, тъй като е фокусиран върху образованието си.
Снимка: gettyimages
Мар-а-Лаго – любимото убежище
Когато не е във Вашингтон, Тръмп прекарва голяма част от времето си в имението Мар-а-Лаго в Палм Бийч. Построен през 20-те години на миналия век, комплексът разполага с десетки стаи и отдавна се е превърнал в символ на лукса и едно от най-разпознаваемите места, свързани с фамилията Тръмп.
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Там се организират празненства, семейни събирания и официални вечери. Именно в Мар-а-Лаго Тръмп отпразнува 78-ия си рожден ден през 2024 г. с многопластова торта и хиляди свои привърженици.
Страстта към голфа
Голфът е едно от любимите занимания на американския президент. През годините той инвестира в изграждането и развитието на голф игрища в САЩ и по света, а спортът остава неизменна част от ежедневието му.
Снимка: gettyimages
Посещенията му в собствените му комплекси често се превръщат и в срещи с политически съюзници и поддръжници.
Празници в семеен кръг
Коледните и новогодишните празници традиционно се отбелязват в Мар-а-Лаго. Според публикации в американските медии Мелания Тръмп държи на семейната атмосфера и особено на спокойствието на най-малкия им син Барън, който рядко попада под светлината на прожекторите. Въпреки че политиката доминира публичния му образ, животът на Доналд Тръмп извън нея остава силно свързан със семейството, традициите и света на луксозните имоти.
За разлика от много свои предшественици, Доналд Тръмп често съчетава рождения си ден с публични прояви. През 2024 г. той отпразнува 78-ата си годишнина в Уест Палм Бийч пред хиляди свои симпатизанти. Събитието включваше огромна торта с надпис MAGA и политическа реч.
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В центъра на деня беше мащабен военен парад във Вашингтон, който включваше демонстрации на американската армия, бойна техника, въздушни покази и участието на хиляди военнослужещи. Според официални съобщения и международни медии, събитието беше организирано като част от националните тържества, но съвпадението с рождения ден на президента придаде допълнителен политически и символичен заряд.
Празненствата продължиха и с други прояви в столицата, включително тържествени церемонии и публични изяви на Тръмп. В рамките на деня той произнесе реч, в която акцентира върху военната мощ на САЩ и историческата роля на американската армия, като събитието беше представено като демонстрация на национална сила и единство.
През 2025 г. рожденият ден на Доналд Тръмп беше отбелязан по нетрадиционен и силно публичен начин, съчетавайки личния му празник с официални държавни събития, свързани с 250-ата годишнина на американската армия и националните чествания на Flag day.
Тази година - навръх 80-годишния му юбилей, ще се състоят ММА боеве на моравата пред Белия дом. ВИП зрителите около сцената на борбата ще са около 5000, а отделно са продадени 85 хил. билета за наблюдаване на срещите от големи екрани, разположени в околните паркове.
Как американските президенти отбелязват личните си празници
Рожденият ден на американските президенти се е отбелязвал по много различни начини през годините – от скромни семейни вечери до масови публични събития и политически прояви. Няма една традиция, защото всичко зависи от епохата, личния стил на президента и политическия контекст.
Все пак повечето държавни глави предпочитат да ги отбелязват в тесен кръг, макар че понякога личният празник се преплита с политиката.
Барак Обама: По-семейна атмосфера
Барак Обама обикновено предпочиташе по-неформални празненства. Част от тях бяха организирани в тесен кръг със семейството и приятели, а през 2021 г. дори сви мащаба на планираното тържество заради пандемията.
Снимка: gettyimages
Празникът често е бил отбелязван с благотворителни инициативи, малки семейни събирания и ограничени официални прояви. В периода му в Белия дом празникът му е по-скоро „работен ден със символика“, като понякога включва музикални изпълнения и поздравления от служители и обществени фигури.
Джо Байдън: Далеч от шумните прояви
Джо Байдън традиционно отбелязва рождения си ден по-скромно, като в повечето случаи избягва масови събития и предпочита семейна обстановка.
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Роналд Рейгън и празничният оптимизъм
Рейгън остава известен със способността си да превръща дори личните поводи в моменти, изпълнени с чувство за хумор и оптимизъм, без да им придава прекомерна официалност.
Снимка: gettyimages
Рожденият му ден често е отбелязван с официални церемонии в Белия дом, но с по-лек, „холивудски“ характер. Като бивш актьор, Роналд Рейгън понякога е бил поздравяван с музикални и медийни събития, но самият той предпочита умереност и символични жестове вместо големи празненства.
Джон Кенеди: Блясък, медии и политика
Рожденият ден на Джон Ф. Кенеди през 1962 г. е един от най-известните в историята на Белия дом.
Снимка: gettyimages
По време на празненство в „Медисън Скуеър Гардън“ Кенеди получава масова подкрепа, включително легендарното изпълнение на Мерилин Монро с Happy Birthday, Mr. President. Това превръща събитието в попкултурен и политически символ.
Франклин Рузвелт: Белият дом като център на публично внимание
Рожденият ден на Франклин Рузвелт често съвпада с периода на Голямата депресия и Втората световна война, което придава съвсем различен характер на събитията.
Снимка: gettyimages
Вместо типично празненство, денят му често е съпроводен с радиообръщения към нацията („fireside chats“) и символични събития, насочени към обединение на обществото. Понякога рождените му дни се използват за мобилизация на обществена подкрепа чрез речи и кампании за реформи.
Джордж Вашингтон – „Рожден ден, който става национален ритуал“
Рожденият ден на Джордж Вашингтон (22 февруари) е най-значимият в американската история. Още от края на XVIII век празникът се отбелязва с военни паради, официални речи и обществени церемонии.
Снимка: gettyimages
След смъртта му почитта към него се превръща почти в национален култ, а датата дълго време е възприемана като символ на самата държавност. По-късно тя става основа за федералния празник „Ден на президента“.
Една традиция, която не се променя
Независимо от различията в стила, повечето американски президенти предпочитат да прекарват личните си празници със семейството си. За някои това са тихи вечери в Белия дом, за други – събития с поддръжници и политически послания. Но дори за най-влиятелния човек в света рожденият ден остава преди всичко личен повод.Редактор: Цветина Петкова
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