Изминаха повече от два месеца, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви примирие с Иран, като тогава заяви, че двете страни са близо до сключване на споразумение.

На 7 април Тръмп заяви в социалните медии, че са „много напреднали“, но им трябват две седмици, за да „бъде финализирано и сключено споразумението“. Той завърши с думите, че „е чест този дългогодишен проблем да е на път да бъде решен“.

Решение, обаче, не беше намерено. Въпреки това в следващите два месеца Тръмп многократно продължи да подсказва, че споразумението е на прага. Включително в периода преди примирието го е правил поне 37 пъти. Толкова пъти е заявявал директно - в публикации в социалните мрежи, публични изяви и телефонни разговори с медиите - че споразумение е напът или че Иран е отчаян да сключи такова.

Няма индикации, че това е по-вярно днес, отколкото беше на 7 април. Но Тръмп продължава да го повтаря или защото е заблуден, или защото се опитва да успокои финансовите пазари, или защото мисли, че може да го превърне в реалност с волята си. Но това очевидно вече не е твърдение, което хората трябва да приемат на сериозно, пише CNN.

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Всичко започна на 23 март - по-малко от месец след началото на войната. Тръмп разказваше на репортерите пред „Еър Форс Уан“ за предполагаеми мирни преговори и цитира „основни точки на съгласие, бих казал – почти всички точки на съгласие“. Всъщност Иран отрече да има преговори.

Още на следващия ден той започна да повтаря това, което вече се превърна в обичайна фраза - че Иран е отчаян да сключи споразумение. „Мисля, че ще приключим с това. Не мога да ви кажа със сигурност“, добави Тръмп.

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Към 25 март вече се говореше, че Иран „много иска да сключи сделка“. На 26 март, по време на заседание на кабинета, Иран „молеше да сключи сделка“. Въпреки че беше толкова нетърпелив да сключи тази сделка, Иран по някакъв начин устоя още два месеца и половина.

На 29 март, по време на кратка пресконференция с журналисти на борда на „Еър Форс Уан“, Тръмп беше попитан дали очаква сключването на споразумение през следващата седмица, на което той отговори: „Да, предвиждам споразумение с Иран.“ От този момент нататък прогнозите на Тръмп станаха все по-категорични. На 6 април той заяви, че са били „много близо до сключване на споразумение“, преди да настъпи обрат. На следващия ден той обяви примирие, което първоначално трябваше да продължи две седмици, докато двете страни изработват споразумение.

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Седмица по-късно, на 15 април, той заяви пред Fox Business: „Мисля, че сделката е напът да бъде сключена и смятам, че сме много близо до финала. Мисля, че те много искат да сключат сделка“.

През следващите няколко дни Тръмп практически потвърди, че сделката е сключена: „Изглежда много добре, че ще сключим сделка с Иран и тя ще бъде добра сделка“, каза той пред репортери на 16 април.

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До 17 април той заяви в три отделни изяви, че Иран „се е съгласил с всичко“, че „мисля, че ще постигнем сделка в следващия ден или два“ и че „не мисля, че има твърде много значителни различия“.

А на 20 април, в публикация в Truth Social, той предсказа, че „всичко ще се случи, сравнително бързо!“

Въпреки че това не се осъществи, на 30 април Иран все още „умираше от желание да сключи споразумение“.

„Когато войната приключи, което не би трябвало да отнеме много време“, заяви той пред репортерите на 1 май.

Тръмп за известно време се въздържаше от прогнози, преди на 18 май да обяви, че отлага военните удари с „два или три дни“ по молба на страните от Близкия изток, „тъй като те смятат, че са много близо до сключването на споразумение“. В този момент дори Тръмп изглеждаше да признава колко често подобни прогнози са се оказвани погрешни. „Имали сме периоди, в които сме мислили, че сме напът да сключим споразумение, но не се е получило“, каза той, преди да добави: „Но този път е малко по-различно.“

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Ситуацията не беше по-различна, но той не се обезкуражи. „Ще сложим край на тази война много бързо“, заяви Тръмп на 19 май по време на пикник на Конгреса.

Към 23 май той отново обикаляше, подобно на 17 април, след което заяви, че администрацията „се приближава значително“ към сключването на споразумение. Американският президент каза, че споразумението е „до голяма степен договорено и предстои да бъде финализирано”, както и че споразумението ще бъде обявено „скоро“ и че се обсъждат „последните детайли“.

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На 28 май в интервю със снаха си Лара Тръмп нещата бяха „близо до много добро споразумение“. В неделя той увери, че са „много близо до сключването на споразумение“, но че Иран и Израел го поставят под заплаха, като се впускат в странични пререкания.

„Много сме близо до окончателно споразумение с Иран“, заяви той пред Axios. „Това ще бъде добро споразумение. Не искам то да пропадне заради това, което се случва в момента“. Това беше поне третият път, в който Тръмп казва на Axios, че сделката е предстояща.

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После в понеделник, по време на телевизионно рали в подкрепа на сенатор Линдзи Греъм от Южна Каролина, Тръмп отново предсказа „пълна победа“ в следващите две седмици. „В момента преговаряме. Те искат да сключат много добра сделка“, каза Тръмп и добави: „Те са готови да ни дадат всичко.“

Анализ на Арън Блейк, CNN

Редактор: Цвета Лазаркова