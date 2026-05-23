Американският президент Доналд Тръмп заяви в събота, че преговарящите на САЩ и Иран са по-близо до финализирането на сделка за слагането на край на войната, предаде "Ройтерс", като се позова на интервю на американския лидер за телевизия Си Би Ес Нюз.

Той каза, че евентуално финално споразумение ще попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие и ще гарантира, че въпросът с обогатения уран на Иран ще бъде решен по задоволителен начин. "Ще подпиша споразумение само когато постигнем всичко, което искаме", изтъкна Тръмп.

Иран, Съединените щати и посредниците от Пакистан заявиха, че в преговорите за прекратяване на войната е постигнат напредък.

В отделно интервю за новинарския портал "Аксиос", Тръмп каза, че ще обсъди днес най-скорошното проектоспоразумение с Иран със съветници, като до утре ще вземе решение дали войната да бъде продължена. "Или ще постигнем добра сделка", или ще ги унищожим, заяви Тръмп.

