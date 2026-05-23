След дъждовете в района през последното денонощие има три компрометирани моста, два от които са пешеходни. Всички съоръжения трябва да бъдат изградени изцяло. Двата стадиона - в Дряново и в село Царева ливада, са изцяло под вода. Терените им ще трябва да бъдат изцяло възстановени. Това заяви в „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS кметът на Дряново Трифон Панчев.

"Има няколко паднали подпорни стени. Голямото количество вода, заедно с дървета и клони, довлечени от Балкана, са образували тапи по мостовете и така са предизвикали голяма част от пораженията", обясни той. И подчерта, че количеството валежи, паднали само за един час, е било по-голямо от това за последните няколко месеца.

Частично бедствено положение е обявено в община Дряново

Един от най-сериозно засегнатите мостове вече не може да бъде използван и най-вероятно ще бъде разрушен. В общината обсъждат възможността новото съоръжение да бъде изградено по-високо, за да издържа при подобни бедствия в бъдеще.

Въпреки тежката ситуация, общината се опитва да се справи със собствени сили. „Ще направим всичко възможно сами да поправим част от щетите, но ако получим помощ от държавата, тя ще бъде добре дошла“, заяви Панчев. Вече е започнало разчистването на наносите и калта в най-засегнатите райони. Паркингът към спортната зала, който в петък е бил под метър и половина вода, в момента се почиства от общинските екипи.

Сериозни са и пораженията върху частни домове в най-ниските части на Дряново и Царева ливада. Наводнени са мазета, гаражи и части от първите етажи на къщите около двата стадиона. В момента се извършват описи на щетите, а общината подготвя помощ за пострадалите. Особено тревожна е ситуацията при възрастните хора, които живеят сами и трудно биха се справили с възстановяването без подкрепа.

До момента не се е наложила евакуация на хора, но е имало сериозни проблеми с пътната инфраструктура. Пътят за Трявна временно е бил затворен, а движението между Дряново и Велико Търново все още се осъществява по обходен маршрут, тъй като участъкът при Дебелец е под вода.

Общината следи и състоянието на малките водоеми в района. По думите на кмета няма опасност от скъсване на язовирни стени, но един от микроязовирите край главния път е затрупан с пластмасови отпадъци, довлечени от водата. Предстои организиране на акция по почистването му.

