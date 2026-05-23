Администрацията на Доналд Тръмп въвежда ново правило за кандидатите за т.нар. зелена карта. Според промените чужденците, които пребивават временно в Америка, вече ще трябва да се върнат в родната си страна, за да подадат документите си, освен в извънредни случаи.

Досега туристи, студенти и временни работници можеха при определени условия да кандидатстват за Зелена карта, докато се намират в Съединените щати. Мярката е част от по-строгата миграционна политика на Доналд Тръмп.

Целта на промяната е да се освободи ресурси за обработка на други приоритетни молби за пребиваване в страната.

