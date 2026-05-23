Нивата на реките в област Ловеч са се покачили значително след падналите обилни валежи през последното денонощие. Най-много дъжд е валял в района на Априлци - над 80 л/кв.м. На места реките Черни Осъм в община Троян, Видима и Острешка в Априлци са излезли от коритата си и са залели улици. Има и наводнени къщи.

Обстановката в района остава усложнена, но няма пострадали хора. В кв. „Видима“, Априлци, водата е заляла път и са откъснати няколко къщи. В района на Черния паметник в кв. „Зла река“ реката е излязла от коритото си, увредена е пътната настилка. Още от ранните часове на денонощието екипи на общината обхождат ниските зони на речните корита и предупреждават населението от опасните високи речни води. На място има екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ОДМВР.

В Троянско най-засегнати са селата Черни Осъм и Орешак, в Орешак има новоднени къщи и залети улици. На пътя между двете села се е свлякла земна маса и дървета. Техника на общината е започнала разчистването. Засегнат е и републиканският път в района на с. Шипково, там е изпратена техника на Областното пътно управление. През нощта е бил залят и мост по пътя Орляне - Драгана.

Областният управител е в постоянна връзка с кметовете на засегнатите общини, директорите на РДПБЗН комисар Радомир Радев, на ОДМВР старши комисар Цветомир Цонков и на Областното пътно управление инж. Георги Генов. Обстановката се следи непрекъснато, осигурени са необходимите аварийни екипи, няма затворени републикански пътища.

