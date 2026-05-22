Кодове за опасно време са в сила за голяма част от страната днес. Заедно с дъжда и вятъра спаднаха и температурите. Подобно време ще се запази и през трите почивни дни.

Жълт код за валежи в 6 области на Северна България у нас утре, на 23 май. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния Предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, за София - около 20°.

Очакват ни значителни валежи и градушки, краят на май ще бъде студен

На 24 май ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици.

Редактор: Никола Тунев