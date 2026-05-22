Заболяванията са хронични и автоимунни по своето устройство, като всяка година у нас се диагностицират над 250 души с болест на Крон и улцерозен колит. Tова коментира началникът на отделението по гастроентерология в болница „Света Екатерина” доктор Иван Лютаков в ефира на NOVA NEWS.

Повод за разговора са данните за значително увеличение на заболяванията на храносмилателната система в България, изнесени няколко дни след отбелязването на Световния ден за борба с хроничните възпалителни чревни заболявания. Според статистиката на Здравната каса засегнатите пациенти у нас са около 15 000 души, като болестта стартира предимно при млади, активни хора.

Отбелязваме Световния ден за борба с рака на дебелото черво

„Все повече в България имаме западен тип модел на хранене и на живот и започва да се увеличава честотата значително”, посочи медикът. Той обаче уточни, че ръстът на случаите се дължи най-вече на по-добрата диагностика, качествената ендоскопска апаратура и факта, че пациентите са здравно образовани и търсят лекарска помощ по-рано.

Симптомите, които не бива да се пренебрегват, включват хронична диария с над три изхождания дневно в продължение на месец, примеси на кръв и силна, неспецифична коремна болка. Първата стъпка е посещение при личен лекар и изследване на фекален калпротектин, стана ясно от думите на специалиста. „Ако той е завишен, това е алармиращ сигнал, който ни насочва да отидете при гастроентеролог”, обясни д-р Лютаков и допълни, че следващата стъпка обикновено е колоноскопия.

„Колоноскопията не е стигма, а усложненията при нея са под 1%”, категоричен бе лекарят. Той разясни, че по време на самото изследване могат едновременно да се отстранят полипи или да се вземе биопсия, за да може пациентът да започне лечение възможно най-бързо.

Гастроентерологът обърна специално внимание и на рака на дебелото черво, засягаща по-възрастни хора със силна фамилна обремененост.

„След въвеждането на съвременната ендоскопска гастроентерология смъртността при рак на дебело черво е намаляла с 98%”, посочи д-р Лютаков. Въпреки това той предупреди за сериозен проблем у нас: „България е последната държава от Европейския съюз, в която няма активен скрининг. Пациентът трябва сега в момента сам да си иска колоноскопия, не е задължен да си я направи”. За сравнение, в другите държави хората получават тестовете по пощата, а при отказ от изследване могат да им бъдат спрени здравноосигурителните права.

Като пример за важността на навременната реакция лекарят разказа лична история за свой роднина, диагностициран преди година след ректално кървене, първоначално сметнато за хемороидално. „Цял екип от лекари се анжираха с неговото лечение, мина през няколко операции, а в момента е добре. Когато се хване навреме и се лекува както трябва, нещата могат да се случат адекватно”, сподели лекарят.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Мария Барабашка