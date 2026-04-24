Ще стане ли по-трудно да се свързваме с личния си лекар по телефона? Нова наредба за телемедицината предизвика недоволство сред лекарите. Какво се променя и как ще се отрази това на пациентите?

От Здравното министерство съобщиха, че въвеждат конкретни правила за т.нар. телемедицина - прегледи и консултации от разстояние. В ефира на „Твоят ден” д-р Георги Миндов коментира какво точно се променя.

МЗ въвежда ясни правила за телемедицината

„Тези консултации са разрешени в Наредба № 9 и могат да се извършват и към момента, но досега не бяха регламентирани на информационно ниво по отношение на защитата на личните данни и идентификацията на пациента”, обясни д-р Миндов. Той посочи, че Наредбата има за цел в труднодостъпни райони, където не може да се осигури лекар или медицинска грижа, хората да получават телемедицински консултации от разстояние.

„България е сред страните с бърз и лесен достъп до всички нива на медицинска помощ, но съществуват и отдалечени райони, където такава напълно липсва. Именно тази празнина ще бъде запълнена от каналите за телемедицина, които освен че отговарят на високи технологични изисквания, ще осигурят възможност за връзка за хора без достъп до медицинска помощ”, отбеляза общопрактикуващият лекар и допълни, че за местата, в които има физически достъп до лекаря, тази система практически няма да работи.

Мария Шаркова разясни какво включва телемедицината

Наредбата изключва спешните случаи, каза още д-р Миндов и призова колегите си да не изключват телефоните си за своите пациенти.

