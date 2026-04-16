Можем ли да се лекуваме от разстояние, кои са плюсовете и минусите на този вид лечение и как се регулира то? На тези въпроси отговори в ефира на Обедния информационен блок на NOVA NEWS даде д-р Мария Шаркова, която е адвокат по медицинско право. Поводът е наредбата за телемедицина, която вече е финализирана и след публикуването ѝ в "Държавен вестник" ще влезе в сила.

„Телемедицината включва различни видове форми на оказване на медицинска помощ, включително използването на медицински изделия, които от разстояние могат да оценяват нашето състояние, да предават данни на специалистите, а също така и различни консултации - лечение, без да има директен контакт между лекар и пациент. Т.е. включва широк спектър от медицински диагностични и лечебни дейности, от които да се възползват пациентите”, обясни тя.

МЗ въвежда ясни правила за телемедицината

По нейни думи ползата от този тип медицина е голяма, защото с нея се преодоляват териториални пречки, а също така и недостиг на специалисти. Шаркова обясни, че може да се вземе пример от други страни, в които телемедицината вече работи. Също така допълни, че трябва да се уточни как се осъществява заплащането при оказване на такъв тип медицинска помощ.

Адвокатът допълни, че макар тази наредба да не е приета, реално телемедицината вече се използва от пациенти и лекари.

