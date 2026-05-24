Той е спешен медик, който гори в работата си и не се оплаква от извънредните дежурства. Най-много обаче му тежи, когато види млади хора пострадали от неразумни забавления. Нашият екип го видя в детската градина, да чете приказки на малчуганите и това никак не е странно.

Медикът твърдо вярва, че както в приказките, така и в живота - доброто побеждава. В предаването "Пулс" по NOVA NEWS с д-р Димитър Бакалов ни среща Благой Бекриев. Той е заместник-началник на Спешното отделение в болницата в Пазарджик.

"Да помагаш е привилегия, дадена ни отгоре. В критичните моменти, ние лекарите сме ръцете на Бога за хората", споделя той.

"Съвсем скоро на прибиране към вкъщи, попаднах на тежка катастрофа. Аз без да се замислям спрях колата на безопасно място и се притекох на помощ. Винаги нося медицински инструменти със себе си", разказва д-р Бакалов.

