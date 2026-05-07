Правителството създаде Национална програма за патронажна грижа

Министерският съвет прие Национална програма за ваксинопрофилактика срещу сезонен грип при деца. Чрез нея за първи път се осигурява безплатна имунизация за най-малките. Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст.

„Ваксинацията ще обхване деца от 6 месеца до 17 години - за всички до 7 години и за деца с хронични заболявания до 17 години“, заяви Михаил Околийски. Служебният министър на здравеопазването изтъкна, че мярката има и икономически ефект. „Това е и антикорупционна мярка, защото ще намали ненужните болнични разходи и натоварването на здравната система“, посочи той.

По отношение на готовността за прилагане на програмата Околийски увери, че ваксините вече са заявени. „Щамовете се определят от Световната здравна организация през пролетта. Ваксините се произвеждат и са заявени - няма риск от загуба на обществен ресурс, тъй като се плаща само за поставените дози“, обясни ресорният министър.

Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца е за периода 2026–2030 г. Целта е да се намалят заболяемостта, усложненията и смъртността от сезонен грип в детска възраст чрез разширяване на ваксинационния обхват, както и да се повиши информираността на обществото за рисковете от заболяването в детска възраст. В програмата е заложено достигане на имунизационен обхват от 17% всяка година сред децата до 7 г. и обхващане на 10 000 деца с хронични заболявания.

Данните показват, че в България заболяемостта от грип е най-висока във възрастовите групи от 0 до 4 години и от 5 до 14 години, като през последния зимен сезон почти всеки втори преглед по повод грип е извършен при дете под 15-годишна възраст. Нараства и делът на хоспитализациите при децата, като за последния сезон той достига над една трета от всички хоспитализирани лица с диагноза грип. Това показва както сериозния риск от усложнения, така и натоварването върху здравната система и семействата.

Околийски представи и отчет за свършеното през мандата си и обяви нови политики в сектор „Здравеопазване“ с фокус върху майчиното и детското здраве. На брифинг пред медиите подчерта, че изпълнява поет още в началото на мандата си ангажимент. По думите му Министерският съвет е взел решение за стартиране на Национална програма за патронажна грижа – инициатива, която ще се реализира за първи път в България.

„Това ще осигури грижа за бременни жени и деца до 2-годишна възраст. Квалифицирани специалисти - медицински сестри, акушерки и мултидисциплинарни екипи - ще предоставят индивидуална грижа в домовете на младите семейства“, обясни Околийски. Той допълни, че програмата ще бъде финансирана с около 1 милион евро годишно и ще позволи ранно диагностициране на здравословни и развитиен проблеми при децата. „Ранната диагностика е ключова, за да има ефективна интервенция и по-добра интеграция в развитието на всяко дете“, подчерта министърът.

Той благодари на екипа си, както и на институционалните партньори за подкрепата. „Благодаря на Министерството на финансите и на премиера Андрей Гюров за осигуреното финансиране и подкрепата за тези програми“, добави Околийски.

В отговор на въпрос за наследството, което оставя, той подчерта, че е направен подробен анализ на дейностите и предстоящите задачи. „Всички мерки по обществените поръчки са предприети. Подготвени са и нови алгоритми за скрининг на рак на дебелото черво и рак на шийката на матката, като се очаква те да започнат през юни“, заяви Михаил Околийски.

По данни от международни изследвания ваксинацията срещу грип намалява риска от хоспитализация при деца с над 50%, а този от тежко протичане – с до 63%.

Освен здравните последици, грипът води и до значителни икономически загуби. Проучване на Института за пазарна икономика показва, че разходите при една грипна вълна могат да достигнат около 145 млн. евро, като по-голямата част от тях са свързани с отсъствия от работа на родители и грижа за болни деца. В същото време разходите за ваксинационна програма са в пъти по-ниски, което я прави икономически ефективна мярка с дългосрочен ефект. Практиката в Европейския съюз показва, че ваксинацията срещу сезонен грип при деца е широко препоръчвана, а в много държави се осигурява безплатно като част от националните политики за превенция.

Сезонният грип остава една от най-заразните инфекции, която се разпространява бързо, особено сред децата. Те са и основен двигател на предаването му в семейството и общността.

