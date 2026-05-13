„Категорично не сме на прага на нова пандемия”, това коментира вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова в предаването „Социална мрежа” по NOVA NEWS. Тя поясни, че хантавирусите не се разпространяват като COVID-19 или грип, а основният път за заразяване е чрез контакт с инфектирани гризачи и тяхната урина, изпражнения или слюнка.

Според проф. Александрова хантавирусите, които причиняват заболявания при хората, са поне 21 вида, разделени в две групи. Тези от „стария свят“, разпространени в Европа и Азия, предизвикват хеморагична треска с бъбречен синдром. Вирусите от „новия свят“, срещани в Северна и Южна Америка, водят до белодробен или кардиопулмонален синдром.

Заболяванията протичат тежко, като при белодробния синдром смъртността е висока и достига „от 35 до 50%“, докато при хеморагичната треска с бъбречен синдром тя е до 15%. Единственият хантавирус, за който има данни за предаване от човек на човек, е вирусът „Андес“, разпространен в Южна Америка.

⇒ Липса на специфично лечение

По думите на проф. Александров в момента не разполагаме със специфично лечение или ваксина срещу тези вируси. Въпреки това тя подчерта, че ранното започване на подходящи медицински грижи, което включва контрол на симптомите, „подаване на кислород и вентилация“, може значително да увеличи шанса за оцеляване.

Проф. Александрова посочи, че с цялостното развитие на света се увеличава шансът от нарастване на броя на тези случаи. „Ние навлизаме в техните местообитания“, заяви тя, визирайки изсичането на гори, изграждането на нови градове и климатичните изменения, които принуждават гризачите да се доближават до хората.

