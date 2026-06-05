Снимки: БГНЕС
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Това съобщи министърът на културата Евтим Милошев
Министърът на културата Евтим Милошев изнесе данни за финансовото състояние на НДК и заплатите, които получава Съветът на директорите на дружеството, което го управлява.
Той посочи, че дружеството е на загуба от близо 49 милиона евро. „НДК има структурен финансов проблем, текуща загуба, натрупана през годините и намаляваща капиталовата база. Тези загуби обезценяват активите на дружеството – самият сграден фонд на НДК”, обясни министърът.
Спрямо 2024 г., загубата през 2025-а се е увеличила с 502%. По отношение на търговските вземания Милошев каза, че няма подобрение в събираемостта им, направена е обезценка на близо 1 милион евро, „т.е. - описани са като несъбираеми”.
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Милошев уточни и какви са възнагражденията на Съвета на директорите на дружеството – 5 члена, един от които е изпълнителен директор. През последните години те се удвояват спрямо 2024 година, и се утрояват спрямо 2023 г., при положение, че дружеството има натрупана загуба от близо 49 милиона евро, каза министърът. Той даде и по-точни данни: възнагражденията за 2023 година – близо 104 000 евро, за 2024 г- близо 158 000 евро, за 2025 г. – близо 305 000 евро. Възнаграждението на изпълнителния директор Адрияна Татарова е както следва: за 2025 г. – близо 200 681 евро, т.е. месечно възнаграждение от около 13 680 евро. Всички членове на Съвета получават и месечни ваучери за храна на стойност 102 евро, допълни още министърът.
Милошев уточни - правата на държавата като едноличен собственик на капитала на НДК се упражняват от министъра на културата. Дружеството е публично предприятие, което управлява държавно имущество. Акционерният капитал се състои от целия сграден комплекс и прилежащия парцел.
Министърът на културата добави още, че с незаконосъобразен протокол, подписан от заместник-министъра на културата доц. Тодор Чобанов (по това време министър е Мариан Бачев) от 5 август 2025 г., е било изменено правилото за формиране на заплата, с което те нарастват. Той допълни, че още следващата седмица ще издаде заповед решението на Чобанов за формиране размера на заплатите да бъде отменено. Милошев съобщи, че ще назначи прокурист в дружеството, който ще управлява заедно с изпълнителния директор.Редактор: Цветина Петрова
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