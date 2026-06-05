Предстои „София прайд”, а организаторите му го определят като най-голямото ежегодно събитие за човешки права в България. В свят на все по-силни обществени разделения „София Прайд” остава едновременно празник на видимостта и форма на гражданска позиция. За много хора събитието е не само шествие, а знак, че правото да живееш открито и спокойно все още не е даденост.

Симеон Василев, основател на фондация GLAS и съорганизатор на „София прайд” каза в предаването "Социална мрежа", че през годините се увеличават участниците, както и подкрепата за събитието. „През годините видяхме толкова опити за политически кампании на гърба на събитието и на ЛГБТ-общността. Но всички тези политически субекти отидоха в миналото, което мен безкрайно много ме радва”, каза Василев. По думите му на „София прайд” хората се чувстват като едно голяма семейство.

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Той коментира още, че „София прайд” не е събитие, което ще превърне някого в гей, а е събитие, което ще промени възгледите на човек за какво точно се бори тази общност.

„През 2023 година променихме Наказателния кодекс – престъпленията от омраза на база сексуалната ориентация вече са включени в него. През годините се промениха и обществените нагласи на хората. С една трета се е повишил процентът на хората (от 23 на 31%), които смятат, че ЛГБТ семействата трябва да имат юридическа форма на признаване.”, посочи Василев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова