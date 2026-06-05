400 кг марихуана за над 4,1 милиона евро е задържана в камион в Русе. Шестима души са с повдигнати обвинения. Това съобщи окръжният прокурор на Русе Радослав Градев на брифинг, в който участваха заместник-директорът на ГДБОП Емил Борисов, началникът на сектор БОП-Русе Виктор Димитров и наблюдаващият прокурор Иво Георгиев.

Акцията е проведена на 2 юни. Градев обясни, че марихуаната е с изключително висока концентрация на наркотичния компонент тетрахидроканабинол. Камионът е спрян за проверка при влизане в България.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Според разследването в края на 2025 г. трима от обвиняемите - двама професионални шофьори - П.М.П. на 63 години и П.И.П. на 55 години, и двамата от Монтана, се срещат с В.И. на 40 г. от Плевен и се уговарят последният да преработи товарно ремарке, в което да бъде изграден тайник. Първоначалната уговорка била с помощта на превозното средство да бъдат транспортирани нелегални мигранти, като П.М.П. и П.И.П. е следвало да управляват товарния автомобил, а осигуряването на мигрантите и заплащането да бъдат обезпечени от В.И.

20 задържани при акция срещу наркоразпространението в столичния квартал „Христо Ботев“ (СНИМКИ)

След подготовката на камиона двамата шофьори изпълнили един курс от България до държава от Централна Европа, където оставили неустановен брой мигранти, обясни окръжният прокурор на Русе.

Междувременно друг български гражданин с инициали Г.Д., на 56 години, от град Петрич, видял тайника и им предложил с камиона да бъде транспортирана висококачествена марихуана. Пратката следвало да бъде натоварена в Испания и разтоварена в Сливен.

Снимка: МВР

Така двамата шофьори, в рамките на 2 месеца, успели да извършат няколко курса, а В.И. следвало да ги подсигурява на територията на страната до разтоварването на наркотика, сочи разследването.

След получаване на оперативна информация за нова пратка ГДБОП предприема действия. На 2 юни около 18:00 часа камионът е локализиран в Русе на "Дунав мост" и спрян за проверка.

Непосредствено след това, в същия район, са задържани В.И., И.И. и Р.Х.М., като последният е на 35 години, гражданин на Хондурас, постоянно пребиваващ в Испания. Те трябвало да ескортират камиона до крайната му дестинация, обясни прокурор Градев.

Последните трима са криминално проявени, като В.И. и И.И. вече са били осъждани за участие в организирана престъпна група. За гражданина на Хондурас е установено, че е криминално проявен на територията на Кралство Испания, като едно от деянията е за упражнена от него принуда.

Заловиха стотици дози фентанил при спецакция в София

Претърсването на камиона е извършено от ГДБОП и Митница-Русе. Намерен е тайника в товарното ремарке и марихуаната вътре. Наркотикът бил разпределен в 80 кашона, като във всеки от кашоните имало по 4–5 пакета.

„Интересен е, че начинът, по който са укрити тези наркотични вещества - в специално изграден тайник, позволява достъп от пода на ремаркето, като всъщност може да се влезе във вътрешността му, където са били укрити кашоните с марихуана сред легалния товар, обясни зам.-директорът на ГДБОЛ Емил Борисов.

В хода на разследването е установено и шесто лице с инициали Г.Д., на 56 години, родом от град Петрич, което до настоящия момент не е осъждано.

Снимка: МВР

Двамата шофьори на камиона са с повдигнати обвинения за съучастие като извършители на престъпление – контрабанда, като предметът на контрабандата е в особено големи размери, а случаят е особено тежък. Второто обвинение, което им е повдигнато, е за това, че без надлежно разрешително са държали това голямо количество наркотични вещества. Третото обвинение е за участие в организирана престъпна група между тези две лица, обясни окръжният прокурор.

На другите три лица, които са се намирали в непосредствена близост в района на Дунав мост, са повдигнати обвинения за помагачество спрямо водачите на товарния автомобил.

Шестият е задържан в Петрич и конвоиран до Русе. Повдигнато му е обвинение за подбудителство.

Редактор: Ина Григорова