Продължава разследването на обстоятелстввата около смъртта на бизнесмена Владимир Янков. Тялото му беше открито в дома му преди дни след сигнал за пожар. Има данни, че е бил пребит, а може би и измъчван, преди къщата му да бъде подпалена. Смята се, че пожарът е бил с цел да се прикрият следите на убиеца или убийците.

Известно е, че бизнесът на Янков е бил свързан с внос и дистрибуция на кафе и вендинг оборудване. Според медийни публикации той не е имал нито лични, нито фирмени необслужвани кредити. Не са известни и конфликти около него, поне не публично.

Продължава разследването по смъртта на бизнесмена Владимир Янков

Сред версиите за убийството му се появи и теория, свързана с криптовалути. Засега обаче нищо не е доказано.

Знае се, че в последната си вечер е бил на вечеря навън, след което вероятно се е прибрал сам.

Бившият следовател Андрей Цветанов каза в ефира на „Здравей, България”, че от информацията, с която разполагаме към момента, правилно е образувано досъдебно производство по чл. 116 от Наказателния кодекс – за умишлено убийство. „Очевидно при огледа са събрани доказателства, че смъртта е причинена по насилствен начин и впоследствие е направен опит престъплението да бъде прикрито чрез палеж”, допълни той.

Овъглено тяло на бизнесмен беше открито след пожар в дома му в Банкя

„До известна степен извършителите постигат целта си да заличат следите чрез предизвикване на пожар, заливане с нафта или вода, но винаги се допускат грешки. Винаги остават следи, които опитните криминалисти и разследващи могат да използват, за да стигнат до истината. Най-важни са съдебномедицинските експертизи, които трябва да установят причината за смъртта”, обясни следователят.

Той допълни, че ако тялото на жертвата не е напълно овъглено, обикновено остават запазени тъкани, по които могат да бъдат установени причинени приживе травми и увреждания.

По отношение на вероятните мотиви за убийството Цветанов коментира, че разследването е в начален етап и може да се говори само за работни версии.

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Редактор: Цветина Петрова