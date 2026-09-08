Пловдивският съд не позволи на последния задържан младеж за убийството на 37-годишния Георги Кузев да обжалва ареста си. Молбата беше подадена, защото защитата на 17-годишното момче изпуснала срока за внасяне на жалба пред магистратите.

Съдия Веселина Семкова отхвърли молбата като неоснователна. В нея било посочено, че адвокатът на момчето Кольо Андреев бил в отпуска от 1 август до 10 септември и по тази причина изпуснал 3-дневния срок за обжалване на съдебното решение. Стана ясно обаче, че въпреки това защитникът присъствал на разпити на клиента си и обявената почивка не му попречила. Освен това при повдигането на обвинението на тийнейджъра, заради отсъствието на Андреев, му бил назначен и служебен адвокат, който присъства на заседанието за определяне на мярката за неотклонение и също могъл да подаде жалба. Съдия Семкова посочи, че такова право имал и самият обвиняем, тъй като пребиваването в ареста не ограничава правото му на защита. Съдията отхвърли като ирелевантни и твърденията на адвокат Андреев, че колегата му не е защитавала тийнейджъра прецизно.

Нейното решение е окончателно и не подлежи на обжалване и протест, предаде " 24 часа" .

И тримата нови заподозрени за убийството на Младежкия хълм в Пловдив остават в ареста

Припомняме, че 37-годишният Георги Кузев беше убит в началото на август в района на Младежкия хълм в Пловдив. На предишното заседание на съда защитата на друг от младежите обжалва мярката за неотклонение, но искането не беше уважено от съдиите.

Редактор: Дарина Методиева