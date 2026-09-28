Кремъл заяви, че Украйна плаща и ще продължи да плаща цената за атаките си срещу Русия от последните месеци. Това се случва на фона на системните удари по различни обекти в Украйна от Москва.

Руският президент Владимир Путин заяви в петък, че Москва е готова да поднови преговорите си с Киев след произведените този месец парламентарни избори в Русия. Той обаче изрази недоволство от масираната украинска атака срещу Москва по време на изборите, както и срещу Санкт Петербург по време на международния икономически форум там през юли.

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Путин добави, че всички предложения за уреждане на конфликта, който продължава вече четири години и половина, остават на масата.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков днес бе запитан на пресконференция каква е позицията на Москва относно мирните преговори. „Украйна ще трябва да плати цената за действията си от последните месеци. Това се случва в момента. Въоръжените ни сили продължават специалната военна операция“, отговори Песков.

Редактор: Цветина Петрова