Шефът на египетското разузнаване Абас Камел се е обадил на израелския премиер Бенямин Нетаняху дни преди нападението на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г., за да го предупреди за признаци на предстоящо нападение от страна на Газа. Това се е случило, след като не е било обърнато внимание на две по-ранни предупреждения от страна на Египет, съобщи „Уолстрийт Джърнъл“, позовавайки се на служители в арабско правителство.

Египет за първи път предупредил Израел през юни 2023 г., че ситуацията в Газа е нестабилна и го призовал да възобнови преговорите с „Хамас“, припомня изданието. През септември Камел пътува до Израел и предупреди, че ситуацията в Газа е тежка и може да „избухне в лицето на всички“. Израелски служители му казали, че ситуацията е под контрол, пишат още от "Уолстрийт Джърнъл".

Канцеларията на Нетаняху отрече да е получавал предупреждение от ОАЕ преди 7 октомври

След това Камел се обадил на Нетаняху дни преди 7 октомври, след като предишните предупреждения не довели до промяна в израелската политика. Египетските власти продължили да предупреждават Израел до 48 часа преди атаката, се казва в публикацията. Нито едно от предупрежденията не съдържало конкретна информация за времето или мащаба на планираното нападение.

Изданието „Аарец“ припомня, че в събота The Atlantic съобщи, че Камел тайно е пътувал до Израел на 26 септември 2023 г. - 11 дни преди нападението, за да предупреди израелските власти, че „Хамас“ изглежда се готви за мащабно нападение. Позовавайки се на израелски, египетски, арабски, американски и европейски служители, информирани за посещението, The Atlantic съобщи, че Камел е препоръчал икономически отстъпки на „Хамас“, за да се избегне конфронтация.

Нетаняху не бил информиран, че предстои атаката на „Хамас” на 7 октомври 2023 г.

Съобщенията за египетските предупреждения дойдоха заедно с отделно предупреждение от президента на Обединените арабски емирства Мохамед бин Зайед. „Аарец“ съобщи по-рано този месец, че Бин Зайед се е обадил на Нетаняху около седмица и половина преди 7 октомври и е разговарял с него в продължение на 45 минути, като изрично е предупредил, че лидерът на "Хамас" Яхя Синуар планира мащабна операция срещу Израел.

Според репортаж на „Аарец“ Бин Зайед изразил загриженост, че планираната операция ще доведе до кръвопролития, ще дестабилизира региона и ще подкопае Авраамовите споразумения. Нетаняху отговорил, че вярва, че „Хамас“ планира да действа на Западния бряг и уверил лидера на емирствата, че Израел е подготвен за всеки сценарий. Нетаняху отрече публикацията като офисът му я нарече „абсолютна лъжа“, а „Аарец“ заяви, че поддържа информацията си.

Редактор: Цветина Петрова