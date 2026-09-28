Сериозно напрежение в Ботевград наложи намесата на полиция и жандармерия, след като около 100 души се събраха пред хранителен магазин с намерение за саморазправа. За случая съобщава DarikNews, позовавайки се на информация от полицията.

Сигналът е подаден на 27 септември. Заради големия брой хора и агресивното им поведение към мястото незабавно били изпратени полицейски и жандармерийски екипи. При пристигането си униформените установили около 100 души.

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Задържан е 42-годишен криминално проявен местен жител, който счупил стъклопакет на търговския обект. По-късно мъжът заплатил стойността на нанесената щета.

Случаят идва след друг инцидент в града. В нощта срещу неделя полицията получила сигнал за бой пред заведение в Ботевград. По първоначални данни конфликтът започнал между четирима мъже, като един от тях е приет в болница. По случая е започнало разследване.

Полицията продължава да установява всички участници и обстоятелствата около двата инцидента.

Редактор: Цветина Петкова