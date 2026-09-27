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В „Историите на Мария Йотова“ ви срещаме с проф. Стелиян Димитров, който е на мястото на бедствията веднага след спасителните екипи
Тази година страната ни беше пощадена от горещата вълна, заради която в Европа стотици хора загубиха живота си. Пожарите и наводненията също не бяха толкова унищожителни, колкото миналото лято. Никой обаче не може да гарантира какви ще са следващите години.
Имаме ли адекватна стратегия за справяне с промените в климата и бедствията?
В „Историите на Мария Йотова“ ви срещаме с човека, който е на мястото на бедствията веднага след спасителните екипи. Това е проф. Стелиян Димитров, директор на Национален център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ.
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