Тази година страната ни беше пощадена от горещата вълна, заради която в Европа стотици хора загубиха живота си. Пожарите и наводненията също не бяха толкова унищожителни, колкото миналото лято. Никой обаче не може да гарантира какви ще са следващите години.

Имаме ли адекватна стратегия за справяне с промените в климата и бедствията?

В „Историите на Мария Йотова“ ви срещаме с човека, който е на мястото на бедствията веднага след спасителните екипи. Това е проф. Стелиян Димитров, директор на Национален център „Геопространствени изследвания и технологии“ към СУ.