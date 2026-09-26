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Евродепутатът заяви, че страната ни трябва да отстоява различния си подход към войната
Сега сме в предизборна кампания. Всеки повод трябва да бъде използван. Спорът за позицията на България за Украйна на сесията на ООН е напълно излишен. Това заяви евродепутатът от „Прогресивна България” Кристиан Вигенин в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
По думите му българската позиция е била ясно заявена от президента Илияна Йотова в изказването ѝ пред ООН. „Този тип декларации в някаква степен ангажират България, но те са малко от типа „да предложим един текст и да видим колко страни ще се съгласят с него”. В случая са 51 държави”, обясни Вигенин.
Той подчерта, че още от началото на работата на правителството е било ясно заявено, че България има по-различна позиция по отношение на подхода към конфликта и иска да формулира различни послания, които според управляващите могат да допринесат за намирането на решение. Според Вигенин обаче страната ни не трябва да се противопоставя на общите европейски позиции.
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Евродепутатът посочи, че по-съществената тема е не съдържанието на конкретната декларация, а възможността България да развие своя различен подход в рамките на Европейския съюз. „Темата за един различен подход беше много ясно и прозрачно развита от Илияна Йотова. Мисля, че върху това трябва да говорим. Какво различно можем да направим, а не какво има в декларацията”, заяви Вигенин.
Според него отказът от присъединяване към общата европейска позиция би бил неразумен, тъй като би ограничил възможността на България да отстоява собствения си подход. „Ние няма да бъдем в състояние да развием този по-различен подход, който разви Йотова в ООН, ако се изолираме от ЕС”, каза Вигенин и добави „Ако не бяхме в предизборна кампания, нямаше да има подобни реакции”.
Целия разговор гледайте във видеото.
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