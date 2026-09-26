Времето в събота ще бъде студено за сезона. Още рано сутринта валежи от дъжд ще обхванат югозападните райони, а през деня валежите ще се разпрострат на много места в Източна и Южна България. Вятърът през деня ще бъде умерен, ориентиран от север-североизток. В крайните източни части на страната поривите му временно ще бъдат силни.

Минималните температури в страната ще варират между 7 градуса и 12 градуса, като най-високи ще бъдат по Черноморието – до 16 градуса, а в София термометрите ще отчитат около 8 градуса. Максималните дневни температури ще бъдат в интервала между 17 и 22 градуса, за столицата – около 17 градуса.

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По Черноморието времето ще остане облачно, на места с превалявания от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури на въздуха ще достигнат 23 градуса, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде по-силно, достигайки 3-4 бала.

В планините също ще преобладава облачно време, като най-високите части ще бъдат обхванати от мъгла. Валежи от дъжд се очакват главно в масивите в източната половина на страната, а на надморска височина над 2000 метра дъждът ще преминава в сняг. Ще духа умерен, временно силен изток-североизточен вятър. Температурите ще се понижат, като максималните стойности на 1200 метра ще са около 12 градуса, а на 2000 метра – едва 4 градуса.

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Редактор: Никола Тунев