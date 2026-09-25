Пожар с висока степен на опасност гори в стопанския двор в град Бяла. За това съобщиха от местната община чрез официално предупреждение към жителите. При инцидента има загинал, предаде кореспондентът на БТА във Варна Данаил Войков.

Починалият е чуждестранен гражданин, който работил в стопанския двор. От полицията уточняват, че за момента няма информация за самоличността и годините му.

От публикация на страницата на администрацията в социалните мрежи става ясно, че огънят е възникнал в склад за изолационни материали. Заради опасната ситуация Общината обяви бедствено положение, което важи за град Бяла и съседното село Горица.

Със заповед на кмета Пеньо Ненов се въвежда в действие Планът за защита при бедствия и аварии. Забранява се влизането, пребиваването и движението на моторни превозни средства в районите на бедствието. Активирано е доброволното формирование в общината и се осигуряват нужните медицински екипи, които при необходимост ще оказват помощ, предаде Мила Едрева, кореспондент на БТА във Варна.

Снимка: Румен Маслев

На мястото на инцидента са изпратени 5 противопожарни автомобила. От местната община призовават всички граждани, които се намират в близост до мястото на инцидента, да не излизат навън и в никакъв случай да не се доближават до района на огъня.

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Местната власт апелира стриктно да се следват указанията на компетентните органи. От изключителна важност е гражданите да не възпрепятстват достъпа и работата на противопожарните екипи, спасителните и медицинските екипи, които пътуват към мястото. От кметството апелират хората да следят официалните канали на Общината за актуална информация относно развитието на ситуацията.

Снимка: Галя Таукчиева/ Facebook

От общината молят информацията за опасността да бъде споделена с хората, намиращи се в района.