Летище „Малпенса“ в Милано официално прие името на покойния бивш италиански премиер и медиен магнат Силвио Берлускони. Новото име на аеропорта е „Силвио Берлускони - Милано - Малпенса“.

„Мисълта, че летище „Силвио Берлускони – Милано – Малпенса“ ще посреща хиляди пътешественици от цял свят всеки ден, ме изпълва с гордост и вълнение“, заяви Марина Берлускони - най-голямото дете на бившия премиер, председател на семейната холдингова компания „Фининвест“ и ръководител на издателската група „Мондадори“.

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„Какво по-подходящо име от това на Силвио Берлускони? Той беше човек, който винаги търсеше диалог с всички. Баща ми прекара живота си, гледайки напред и надалеко. Харесва ми да мисля, че от днес нататък името му ще посреща пристигащите от други страни и ще изпраща онези, които отлитат към нови дестинации“, добави тя.

Решението за преименуването на летището беше взето през 2024 г. от италианския орган за гражданска авиация с подкрепата на дясноцентристкото правителство, включително партията „Форца Италия“, основана от Берлускони. То беше обявено година след смъртта на бившия премиер, който почина през 2023 г. на 86-годишна възраст.

Преименуването предизвика политически спорове и беше забавено заради правни възражения от левоцентристката управа на Милано, оглавявана от кмета Джузепе Сала.

Силвио Берлускони е бил министър-председател на Италия четири пъти. Той основава партията „Форца Италия“ през 1994 г. и е една от най-влиятелните фигури в италианската политика в продължение на близо три десетилетия. Берлускони изгражда бизнес империя в областта на медиите, финансите и недвижимите имоти, а дълги години е собственик и на футболния клуб „Милан“.

Редактор: Георги Иванов