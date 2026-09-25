Пожар с висока степен на опасност гори в стопанския двор в град Бяла. За това съобщиха от местната община чрез официално предупреждение към жителите.

Снимка: Румен Маслев

Оттам призовават всички граждани, които се намират в близост до мястото на инцидента, да не излизат навън и в никакъв случай да не се доближават до района на огъня.

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Местната власт апелира стриктно да се следват указанията на компетентните органи. От изключителна важност е гражданите да не възпрепятстват достъпа и работата на противопожарните екипи, които пътуват към мястото.

Снимка: Галя Таукчиева/ Facebook

От общината молят информацията за опасността да бъде споделена с хората, намиращи се в района.