Повечето зеленчуци, както и някои плодове, поскъпват на борсите у нас през тази седмица. Най-сериозно е увеличението при доматите - с около 70%. На 24 август килограмът е струвал 0,87 евро, докато към 23 септември цената вече достига 1,48 евро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Увеличение се отчита и при тиквичките - с около 40%, както и при краставиците - с около 25%. При плодовете по-високи са цените на прасковите и кайсиите, докато лимоните и ябълките поевтиняват.

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Темата в ефира на „Твоят ден“ коментира председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.

„Вече е преходен период, доматите намаляват, оттам и цената за целия сезонен фактор към момента, както и изменението на цените. Има влияние на промяна на цените и от страна на цените на горивата“, заяви Иванов.

По думите му развитието на цените ще зависи и от международната обстановка и цените на енергийните ресурси.

„Нищо добро не ни чака с кризите и това, което е много важно, е да се молим да не ескалират геополитическите конфликти. Не е добра ситуация с енергийните ресурси, които, както е известно, добре се отразяват върху абсолютно целия начин на живота, върху цялата стопанска система“, коментира той.

Според Иванов към момента пазарът се характеризира с добро предлагане и достатъчна наличност на стоки в Европа.

„Това, което е хубаво, е, че имаме една добра година, има добра запасеност за стока в Европа, добър е сезонът и изживяхме много добро лято с добро предлагане. Общо взето, това, което е характерно за сезона е добри ценови равнища“, каза председателят на комисията.

Той очаква традиционното за есенно-зимния период постепенно поскъпване на хранителните продукти.

„Това, което предстои винаги през сезона се наблюдава и в момента - есенно-зимно поскъпване. То започва лекичко, в момента са много плавни трендовете, аз бих си пожелал така да останат“, посочи Иванов.

По думите му известно увеличение на цените е неизбежно, но по-важното е да не се стига до резки промени.

„Инфлацията е неизбежна, няма как да няма поскъпване, най-малкото самото гориво поскъпна достатъчно и ни се отрази. Въпросът е да не се отразява бързо и рязко, тоест да няма шокови явления“, заяви той.

Председателят на комисията посочи, че държавата има роля за създаването на условия за развитието на сектора.

„Държавата прави в момента всичко възможно, за да даде възможната посока и път, за да може да се получи развитие“, заяви Иванов.

Според него по-голямата прозрачност в бизнеса е сред ключовите условия за по-ефективен пазар.

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