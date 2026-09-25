"Иран е представил на Съединените щати седемдневен план за отваряне на Ормузкия проток при изпълнение на определени условия". Това заяви иранският външен министър Абас Арагчи пред журналисти в кулоарите на Общото събрание на ООН.

„Представихме на Съединените щати чрез посредници план, според който, ако бъдат изпълнени определени условия, Ормузкият проток ще бъде отворен в края на седмия ден и преговорите ще бъдат възобновени“, каза Арагчи.

Той отказа да уточни условията, но заяви, че те не надхвърлят договореното между двете страни през юни.

Предложението е предадено на Вашингтон чрез посредник, съобщиха „Ню Йорк Таймс“ и "Си Ен Ен". Представител на Белия дом заяви пред журналисти, че се водят „позитивни и конструктивни разговори чрез посредниците“.

Иранските държавни медии съобщиха, че Арагчи е изложил условията на Техеран за отваряне на протока. Сред тях са незабавно вдигане на американската военноморска блокада край иранското крайбрежие, освобождаване на всички замразени ирански активи и прекратяване на войната по всички фронтове.

Иран предупреди за нови американски удари и постави условия за отварянето на Ормузкия проток

Представители на САЩ и Иран проведоха разговори във вторник в кулоарите на Общото събрание на ООН – първите подобни преговори от месеци насам.

Контролът над Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол и втечнен природен газ, остава един от основните спорни въпроси между Вашингтон и Техеран.

Междувременно регистрираните преминавания на търговски кораби през протока са намалели до девет в четвъртък спрямо 14 в сряда. Осем кораба са излезли от Персийския залив и един е влязъл в него. Средният брой преминавания за последните десет дни е 18.

Преди началото на войната на 28 февруари през протока обичайно са преминавали около 125 големи търговски кораба дневно, а маршрутът обслужвал около една пета от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ.

През протока Баб ел Мандеб в четвъртък са отчетени 26 преминавания, почти без промяна спрямо предходния ден.

Редактор: Дарина Методиева