Снимка: АП, БТА
По-рано днес пред ООН говори палестинският президент Махмуд Абас
Пред централата на ООН в Ню Йорк имаше протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще направи днес своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.
Очаква се Нетаняху да излезе на трибуната на световната организация около 21:00 ч. българско време. "Ще кажа истината за нашите героични войници", заяви той във вторник.
По-рано днес пред ООН говори палестинският президент Махмуд Абас. Той направи своето обръщение чрез видеоконферентна връзка, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отказа да му издаде виза за втора поредна година.
BREAKING: Elliot Page, Susan Sarandon and Chelsea Manning are among those blocking the road outside of the UN to protest Netanyahu Visit.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 24, 2026
Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/j1rzYLTcgy pic.twitter.com/Uwsh85FlbW
"Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история", каза пред ООН Абас, като посочи продължаващата окупация на Западния бряг и войната в Ивицата Газа.
Снимка: АП, БТА
Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация.
Снимка: АП, БТА
И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси. През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.Редактор: Цветина Петрова
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