Пред централата на ООН в Ню Йорк имаше протест срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ще направи днес своето изказване по време на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН.

Очаква се Нетаняху да излезе на трибуната на световната организация около 21:00 ч. българско време. "Ще кажа истината за нашите героични войници", заяви той във вторник.

По-рано днес пред ООН говори палестинският президент Махмуд Абас . Той направи своето обръщение чрез видеоконферентна връзка, тъй като администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп отказа да му издаде виза за втора поредна година.

BREAKING: Elliot Page, Susan Sarandon and Chelsea Manning are among those blocking the road outside of the UN to protest Netanyahu Visit.



Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/j1rzYLTcgy pic.twitter.com/Uwsh85FlbW — Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 24, 2026

"Палестинският народ преживява един от най-тежките периоди в своята история", каза пред ООН Абас, като посочи продължаващата окупация на Западния бряг и войната в Ивицата Газа.

Снимка: АП, БТА

Районът близо до централата на ООН в Ню Йорк традиционно става сцена на различни протести по време на срещи на високо равнище в световната организация.

Снимка: АП, БТА

И тази година там може да се видят хора, които поставят различни въпроси. През изминалите два дни в района имаше протести на ирански опозиционни групи.

Редактор: Цветина Петрова