Ирански медии съобщиха, че Обединените арабски емирства са спрели полетите на иранските авиопревозвачи, за да се съобразят със санкциите на САЩ, които влязоха в сила вчера и са насочени конкретно срещу авиационния сектор на страната.

„Всички курсове на ирански авиокомпании до Обединените арабски емирства са отменени от полунощ”, предаде местна информационна агенция.

САЩ затегнаха санкциите срещу Иран, авиокомпании отменят полети

Полет на Iran Airtour от Техеран до Дубай е бил отменен малко преди планираното му излитане тази сутрин, след като пътниците вече са били с издадени билети.

Освен ОАЕ, редица други държави също затвориха небето си за ирански превозвачи. Грузия и Азербайджан официално потвърдиха преустановяването на полетите от ислямската република. Според туристически агенти в Техеран, курсовете до Багдад, Мускат и Катар също са отменени. Въпреки това маршрутите към Китай остават достъпни, а по-малки ирански авиокомпании като Varesh Airlines продължават да летят до Турция и Армения.

До тази вълна от отменени полети се стигна, след като министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт обяви планове за безпрецедентен натиск. По думите му целта е „да се спрат полетите на всички ирански авиокомпании по целия свят от сряда”. Бесънт отправи и сериозно предупреждение – всяка страна, която предостави на ирански превозвачи гориво, наземни услуги или позволи продажбата на билети, ще бъде изключена от американската доларова система.

Припомняме, че преди две седмици Вашингтон наложи нови мащабни санкции срещу 27 ирански авиокомпании. Чуждестранните компании и банки също са изправени пред потенциални последствия, ако продължат да работят със санкционираните превозвачи.

Редактор: Мария Барабашка