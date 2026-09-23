Снимка: gettyimages
Хавиер Милей призова Великобритания да поднови преговорите за суверенитета над архипелага
Аржентинският президент Хавиер Милей отправи остри критики към ООН по време на речта си пред Общото събрание на организацията в Ню Йорк, предаде Sky News. Той заяви, че според него ООН се е отдалечила от първоначалните си принципи и я определи като „безполезна организация“, която според него обслужва интересите на неизбирани бюрократи.
Милей заяви, че „свещеният завет“, с който държавите членки са създали ООН, включително принципът конфликтите да се решават чрез сътрудничество, а не чрез сила, е бил нарушен. Критиките му към организацията бяха отправени на фона на засилващото се напрежение между Аржентина и Великобритания заради Фолклендските острови.
Американски представител напусна залата по време на речта на иранския президент в ООН (ВИДЕО)
В речта си Милей отново постави въпроса за аржентинските претенции към архипелага, известен в Аржентина като Малвинските острови. Той заяви, че дейностите по добив на петрол край островите, извършвани с британски лицензи, са „незаконни и нелегитимни“, и призова Лондон да поднови преговорите за суверенитета. Аржентинският президент отхвърли и прилагането на принципа на самоопределение спрямо населението на островите: „Принципът на самоопределение не се прилага в този случай, тъй като населението е било заселено от окупационната сила на територия, чийто суверенитет е оспорван."
Напрежението между двете държави се засили през последните седмици заради планове за петролни проучвания и добив около островите. Аржентина предприе действия срещу компании, свързани с проектите, а на 17 септември правителството на Милей внесе законопроект за увеличаване на санкциите срещу дейности, свързани с експлоатацията на природни ресурси на Фолклендите.Редактор: Ралица Атанасова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни