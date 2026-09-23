Аржентинският президент Хавиер Милей отправи остри критики към ООН по време на речта си пред Общото събрание на организацията в Ню Йорк, предаде Sky News. Той заяви, че според него ООН се е отдалечила от първоначалните си принципи и я определи като „безполезна организация“, която според него обслужва интересите на неизбирани бюрократи.

Милей заяви, че „свещеният завет“, с който държавите членки са създали ООН, включително принципът конфликтите да се решават чрез сътрудничество, а не чрез сила, е бил нарушен. Критиките му към организацията бяха отправени на фона на засилващото се напрежение между Аржентина и Великобритания заради Фолклендските острови.

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В речта си Милей отново постави въпроса за аржентинските претенции към архипелага, известен в Аржентина като Малвинските острови. Той заяви, че дейностите по добив на петрол край островите, извършвани с британски лицензи, са „незаконни и нелегитимни“, и призова Лондон да поднови преговорите за суверенитета. Аржентинският президент отхвърли и прилагането на принципа на самоопределение спрямо населението на островите: „Принципът на самоопределение не се прилага в този случай, тъй като населението е било заселено от окупационната сила на територия, чийто суверенитет е оспорван."

Напрежението между двете държави се засили през последните седмици заради планове за петролни проучвания и добив около островите. Аржентина предприе действия срещу компании, свързани с проектите, а на 17 септември правителството на Милей внесе законопроект за увеличаване на санкциите срещу дейности, свързани с експлоатацията на природни ресурси на Фолклендите.

Редактор: Ралица Атанасова