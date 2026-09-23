Световната банка съобщи, че е осигурила до 170 млн. долара спешно финансиране в подкрепа на на правителството на Непал за справяне с последствията от наводненията от края на август, предаде „Ройтерс”. Бедствието беше предизвикано от катастрофалното срутване на ледник, което доведе до огромна приливна вълна. Загинаха около 1400 души. Трагедията стана в близост до границата с Китай.

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Властите обявиха, че разходите за възстановяване възлизат на над 4,7 милиарда долара.

„Осигурихме спешно финансиране, за да подкрепим непосредствените действия на правителството и да започнем възстановяването на критичната инфраструктура и основните услуги“, се казва в изявление на Световната банка.

Редактор: Габриела Павлова