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Митническите нарушения досега са третирани като административни провинения, заяви Румен Радев
Внасяме промени в Наказателния кодекс, с които инкриминираме митническите нарушения. Това заяви премиерът Румен Радев по време на редовното заседание на Министерския съвет.
Той подчерта, че досега тези нарушения са били третирани като административни провинения, не е имало политическа воля за промяна през годините и това не е било случайно. “Тези текстове, които предлагаме, бъркат дълбоко в една от най-доходоносните сфери на организираната престъпност - пренос на стоки през външните граници на ЕС в ущърб на европейските и националните финанси. Затягаме митническия контрол, а контрабандата става тежко престъпление”, каза още премиерът.
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Под ударите закона ще попадат не само контрабандисти и митничари, а и "т.нар. чиновници на повикване от митническата администрация, които си затварят очите за подобни нарушения”, заяви още премиерът. Радев каза, че всяка информация, която е съзнателно манипулирана с цел отклоняване на ресурси от европейските и националните финанси, ще бъде третирана като престъпление.Редактор: Цветина Петрова
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