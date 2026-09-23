Очаква се от външното ни министерство да даде информация за организацията на изборите зад граница. И там предстоят важни срокове: до 29 септември се подават заявления за гласуване в чужбина, като това може да стане както на хартия, така и по електронен път.

Така до 3 октомври ЦИК ще определи местата, където ще има секции извън страната, както и какъв ще е броят на избирателните секции. Припомням, че в края на юли с промени в Изборния кодекс Народното събрание отмени ограничението за до 20 секции извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са част от Европейския съюз. А от ЦИК вече приеха списъка с т.нар. „автоматични секции“ в чужбина – тези, в които през предходните 5 години са гласували 100 и повече избиратели.

Изтече крайният срок за регистрация: 28 кандидатпрезидентски двойки подадоха документи в ЦИК

Редактор: Габриела Павлова