След като цените на горивата достигнаха рекордни за България стойности и вчера добавиха по цент за литър, експерти търсят отговор на въпроса дали евентуална деескалация на конфликта ще спре поскъпването на бензина и дизела.



Въпреки повишените стойности на колонките обаче от бранша отчитат скок на потреблението с до 20%. А от петролната и газова асоциация припомнят – макар за джоба на българина да са високи, цените на горивата у нас са с 20-30 цента по-надолу от средните за целия Европейски съюз.

Рредседателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев каза в „Интервюто в Новините на NOVA”: "Винаги е било така – България е била с най-ниски цени на горивата. Това се дължи на факта, че в рафинерията успяха да се справят с цялата смес от петрол, която преработват в момента, и цялата доставна верига в България. И бензиностанции, и доставчици работят така, че цените да бъдат наистина такива, каквито ги виждаме. Да, разбирам, че те са високи за хората, но в крайна сметка това наистина са най-ниските цени в ЕС. Иска ми се в един момент да видя тези цени на горивата да тръгнат надолу. Надявам се, че в един момент и това ще се случи и дано това да бъде отразено и в цените на стоките".

Редактор: Цветина Петрова