Екипи на пожарната, курсанти от Националния военен университет "Васил Левдски", доброволци и служители на горските стопанства гасят пожар в района на село Беляковец, Великотърновско. Теренът е труднодостъпен скалист и заради това гасенето се извършва изцяло с гръбни пръскачки и тупалки.

Огънят е локализиран и овладян в зоните, достъпни за пожарната техника.

От спасителните служби съобщават, че пламъците са на безопасно разстояние както от селото, така и от град Велико Търново. Няма опасност за местните жители и имуществото им.

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Министърът на отбраната Димитър Стоянов е обещал да изпрати подкрепление от военно поделение Горна Оряховица, което разполага със специализирана техника.

За да се пресече евентуалното разпространение на огъня, на терен се вкарва и тежка техника, с която се прокарват защитни просеки. Ситуацията остава под контрол. На терен са пет военни камиона и четири пожарни автомобила.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

Огнената стихия е пламнала около 12:00 часа днес. Горят сухи треви и растителност, като силният вятър допълнително усложнява обстановката. За кратко време огънят се е разпространил на значителна площ.

Снимка: Областен управител на Велико Търново

Към момента основните усилия са насочени към недопускане на разрастване на огъня и предотвратяване на опасността за населените места и инфраструктурата в района.