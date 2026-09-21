Една дървеница е достатъчно малка, за да остане незабелязана в шев на куфар или фуга на мебел, но само няколко внесени насекоми могат да поставят началото на сериозен проблем. Затова при услугата борба с дървеници времето има значение - ранното откриване обикновено означава по-малко укрития, по-ограничена заразена зона и по-лесен контрол. Големият град допълнително улеснява разпространението, защото хората постоянно сменят хотели, квартири, общежития и транспорт, пренасят багаж между адреси и купуват мебели втора употреба.

Дървениците е скачат и не летят, но са отлични "пътници". Те могат да се пренесат пасивно с вещи и по този начин да попаднат в напълно чисто и добре поддържано жилище. Именно затова появата им не бива да се приема като доказателство за лоша хигиена. По-полезният въпрос е откъде са дошли и дали заразата все още е ограничена до една зона.

Защо София и Пловдив са удобна среда за разпространение на дървеници

Многофамилните сгради в градове като София и Пловдив, гъстото население, туристическите квартири и постоянният поток от хора създават множество възможности за пренасяне. В един блок могат да има десетки апартаменти, общи комуникации и различни обитатели, а в квартири за краткосрочно настаняване багажът се сменя почти ежедневно. Това не означава, че всеки подобен обект е рисков, а че вероятността за случайно внасяне е по-висока там, където има по-интензивно движение.

Употребяваните мебели са друга подценявана възможност. Диван или легло може да изглежда напълно запазено и едновременно с това да съдържа яйца или насекоми в труднодостъпна сглобка. Затова при покупка на втора употреба визуалният оглед трябва да бъде много по-внимателен от обикновена проверка за петна и механични дефекти.

Как да разпознаем заразата, преди да се е разраснала

Ухапванията могат да бъдат сигнал, но не са достатъчни за сигурно разпознаване. Кожните реакции се различават - един човек може да има силен сърбеж и зачервяване, докато друг почти да не забележи реакция. Затова по-надеждният подход е да се търсят физически следи около местата за сън.

• живи или мъртви дървеници;

• малки тъмни следи около фуги и укрития;

• яйца или празни хитинови обвивки;

• дребни кървави точки върху спалното бельо;

• повтаряща се активност около леглото и близките мебели.

При ранно заразяване най-логично е проверката да започне от матрака, рамката, таблата и нощните шкафчета. Ако има повече следи, радиусът на огледа трябва да се разшири. Повърхностно пръскане само на матрака не е достатъчно, ако насекомите вече използват сглобки, фуги или съседни мебели.

Къде се крият през деня

Плоското тяло на дървениците им позволява да използват пространства, които човек лесно пропуска при почистване. Те предпочитат места близо до човека, защото така пестят енергия при хранене. В началото колонията често е концентрирана в непосредствена близост до леглото, но при развита зараза отделни екземпляри могат да бъдат открити по-далеч.

1. шевове и кантове на матрака;

2. сглобки на рамката на леглото;