Активното ежедневие изисква постоянна енергия, независимо дали денят включва тренировки, работа, или повече движение. За да поддържаме добър тонус, значение имат няколко основни неща – качественият сън, пълноценното хранене, приемът на достатъчно течности и редовната физическа активност. При нужда хранителните добавки могат да допълнят този режим и да осигурят вещества, които не успяваме да си набавим в достатъчни количества чрез храната.

Експертите от Hayalabs.bg обясняват по-долу кои ежедневни навици помагат за поддържане на добър тонус и кога хранителните добавки могат да бъдат подходящо допълнение към режима.

Кои фактори влияят на енергията през деня?

Усещането за бодрост или умора рядко се дължи на една единствена причина. То е сбор от няколко процеса, които протичат едновременно в организма и си влияят взаимно:

качеството и продължителността на съня;

количеството и видът на приетата храна;

нивото на хидратация през деня;

обемът на физическата активност.

Когато един от тези елементи е нарушен за по-дълъг период, останалите трудно го компенсират напълно. Затова първата стъпка към траен тонус е да проверите дали всеки от тях получава достатъчно внимание, преди да търсите решение единствено в добавки или стимуланти.

Какво да ядем, за да поддържаме стабилен тонус?

За стабилен тонус през деня е важно не просто колко ядем, а какво присъства в менюто ни. Разнообразното хранене осигурява както енергия, така и необходимите вещества за нормалните процеси в организма.

Добър избор са пълнозърнестите храни, бобовите растения и други източници на сложни въглехидрати. Към тях е добре да добавим качествени източници на протеин като яйца, риба, месо и млечни продукти.

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Ядките, маслините и авокадото осигуряват ненаситени мазнини, а зеленчуците и плодовете допълват менюто с фибри, витамини и минерали.

Не бива да забравяме и водата. Недостатъчният прием на течности може да се отрази както на физическото състояние, така и на концентрацията.

Честото пропускане на хранения или разчитането на сладки храни за бърз прилив на сили не е добра основа за постоянен тонус. По-балансираният режим помага енергията да бъде по-равномерна през деня.

Кои витамини и минерали са свързани с енергийния метаболизъм?

Част от витамините и минералите имат официално признат принос към енергийния метаболизъм и намаляването на умората съгласно европейското законодателство за здравни претенции върху храни [1]. Ето кои са основните от тях и каква роля изпълняват:

Това не означава, че витамините и минералите действат като стимулант или сами по себе си „дават енергия“. Те участват в нормални процеси в организма, включително в превръщането на хранителните вещества в използваема енергия.

Кога хранителните добавки имат място в режима?

Добавките могат да имат място, когато има установен или вероятен недостатъчен прием/повишена потребност, която трудно се покрива чрез храненето, или когато са препоръчани от подходящ медицински специалист. В такива случаи е добре да имате предвид следното:

избирайте продукти с ясно посочени активни съставки и дозировки;

съобразете приема с индивидуалните нужди, количествата, които си набавяте чрез храната и други добавки, както и с указанията за употреба;

при хронична умора, съпътстваща симптоми като нарушен сън или необичайна отпадналост, се консултирайте с лекар, преди да добавяте нови продукти

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Добавките са допълнение към хранителния режим, а не негов заместител, затова най-добър резултат се постига, когато се комбинират с последователни навици в храненето и почивката.

Защо сънят е важен за добрия тонус?

Сънят има важна роля за физическото и психическото възстановяване. Недостатъчният или лошо структуриран сън се отразява директно на способността за концентрация, на мускулното възстановяване и на настроението през следващия ден.

Активните хора, които тренират редовно, се нуждаят от последователен режим на сън не по-малко, отколкото от балансирано хранене, защото качественият сън има важна роля във възстановяването след физическо натоварване. Постоянното лягане и ставане по едно и също време, ограничаването на екранната светлина вечер и хладната, тъмна спалня са прости навици, които реално подобряват качеството на почивката, без да изискват допълнителни разходи или продукти.

Как движението влияе на енергията?

На пръв поглед изглежда парадоксално, но физическата активност често повишава, а не намалява усещането за енергия през деня. Умерените аеробни натоварвания подобряват кръвообращението и доставката на кислород до тъканите, а редовните тренировки постепенно повишават издръжливостта на организма при ежедневен стрес.

Затова хората, които тренират редовно, обикновено се справят по-леко с продължителни периоди на умствена или физическа концентрация, отколкото хората с изцяло заседнал начин на живот.

Не е нужно тренировките да са продължителни или изтощителни – дори кратка сутрешна разходка или няколко минути раздвижване през работния ден могат да помогнат за намаляване на усещането за заседналост и за поддържане на бодростта през деня.

Кои навици помагат за по-стабилен тонус?

Енергията през деня зависи до голяма степен от ритъма, който се поддържа. Вместо резки промени, по-практично е да се изградят няколко навика, които може да се спазват дългосрочно:

Стабилен график на сън

Лягане и ставане по сходно време всеки ден, включително през уикендите, помага на вътрешния биологичен часовник да работи по-предвидимо.

Редовни хранения без дълги паузи

Редовният и балансиран хранителен режим може да помогне за по-равномерно усещане за ситост и енергия през деня.

Ограничен прием на кофеин след обяд

Приемът на кофеин по-късно през деня може да затрудни заспиването или да повлияе на качеството на съня, като индивидуалната чувствителност е различна.

Кратки паузи за движение по време на работа

Кратките паузи за раздвижване при продължителна работа в седнало положение могат да помогнат за прекъсване на продължителното обездвижване и за поддържане на бодростта.

Достатъчен прием на течности през целия ден

Приемайте течности редовно през деня и съобразявайте количеството с физическата активност, температурата и индивидуалните си нужди.

Проследяване на индивидуалната реакция на организма

Всеки организъм реагира различно на храна, тренировки и добавки, затова е полезно да следите какво реално работи за вас.

Тези навици нямат нужда от радикална промяна на начина на живот, за да дадат резултат – постоянството в прилагането им е по-важно от интензивността на всяка отделна мярка.

Кога умората не е просто резултат от активен ден?

Умората след натоварен ден е нормална и обикновено отшумява след достатъчно сън и почивка. Ако обаче усещането за изтощение се задържа, появява се без ясна причина или започва да пречи на обичайните занимания, не е добре автоматично да го свързваме с натоварения график.

Продължителната умора може да има различни причини – от недоспиване и небалансирано хранене до дефицит на определени хранителни вещества или здравословен проблем. Особено внимание е необходимо, ако е съпроводена от други необичайни симптоми. В такъв случай консултацията с лекар е по-разумна стъпка от самостоятелния прием на витамини, минерали или други хранителни добавки.

За активния човек добрият тонус е по-скоро въпрос на постоянство, отколкото на търсене на бърз ефект. Затова си струва да наблюдавате как организмът реагира на натоварването и да му давате необходимото време за възстановяване. А ако умората се превърне в ежедневие въпреки добрия режим, причината заслужава повече внимание, вместо просто да я приемате като част от активния начин на живот.

Източници

[1] European Commission. Commission Regulation (EU) No 432/2012 of 16 May 2012 establishing a list of permitted health claims made on foods. EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0432

Редактор: Цветина Петкова