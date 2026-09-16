Понякога най-смисленият начин да отбележиш важна годишнина не е само да се върнеш назад, а да направиш нещо, което ще остане и за следващите поколения.

Тази идея стои зад „Неочаквано добро“, националната инициатива на ДЗИ по повод 80-годишнината на компанията. В рамките на кампанията застрахователят ще подкрепи 80 доброволчески мисии в различни точки на България. В тях ще се включват служители, агенти, партньори, клиенти и местни общности, обединени от желанието да помогнат там, където има реална необходимост.

Всяко добро дело ще бъде организирано като отделна мисия с конкретна задача. Една акция може да бъде насочена към обновяване на обществено пространство, друга към подкрепа на местна кауза, а трета към помощ за общност, изправена пред сериозно предизвикателство.

Започна изплащането на помощите след наводненията в Струмяни, Пещера и Батак

Участниците в инициативата са наречени „Агенти на доброто“. Зад това име стоят реални хора, които избират да отделят време и усилия, за да направят средата около себе си по-добра.

Началото вече беше поставено в Струмяни. Над 15 доброволци от ДЗИ се включиха в разчистването на детска площадка, засегната от наносите, за да може пространството отново да се използва от децата в населеното място.

Акцията в Струмяни е първата от поредицата инициативи. Предстоят още мисии в малки и големи населени места, свързани с облагородяване, доброволчество и подкрепа за хора и обществени каузи. Целта е всяка акция да има ясна задача и видим резултат, а помощта да бъде съобразена с реалните потребности на хората на място. На сайта на кампанията ще бъдат публикувани следващите инициативи и резултатите от вече реализираните дела. Там всеки желаещ може да предложи място или кауза, които имат нужда от освежаване, доброволческа помощ или дарение.

По този начин ДЗИ избира да отбележи своя юбилей не само с разказ за миналото, но и с действия, насочени към настоящето. Едно добро дело може да изглежда малко, разгледано самостоятелно. Осемдесет мисии, свързани от обща цел, могат да достигнат до различни общности и да насочат внимание към разнообразни каузи в цялата страна.

Струмяни беше началото. Следващите добри мисии предстоят, а хората могат да бъдат не само зрители на кампанията, но и част от промяната.