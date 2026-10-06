До 5 октомври са проведени 62 специализирани полицейски операции във връзка с предстоящите избори. Образувано е едно досъдебно производство и са съставени 56 предупредителни протокола, съобщават от МВР.

От вътрешното министерство посочват, че към момента не се наблюдава сериозна активност, свързана с купуване на гласове. На откритата телефонна линия на МВР до момента са получени четири сигнала за нарушения на изборното законодателство. Два от тях са свързани с твърдения за купуване на гласове.

По всички сигнали са извършени полицейски проверки. При три от тях не са установени данни за извършено престъпление.

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През цялата предизборна кампания гражданите могат да подават сигнали за нарушения или престъпления, свързани с изборния процес, на откритата телефонна линия на МВР 02/90 112 98, както и на електронния адрес izbori@mvr.bg.

В МВР работи и оперативен щаб, който координира подготовката на структурите на ведомството за предстоящите избори.