Ескалацията по време на предизборната кампания, когато говоренето достига доста негативни нива, няма как да не продължи. Това зачви политологът Елена Дариева от агенция "Насока" в ефира на "Денят на живо". Според нея липсата на диалог и неясната комуникация остават основни слабости на управлението. Тя предупреди, че неизпълнените обещания и отношението на властта към обществото могат отново да предизвикат гражданско недоволство.

„Изборите наистина ескалираха и комуникацията, и взаимоотношенията. Ескалира конфронтацията между управляващите и опозицията. Продължава обаче и инерцията, която управлението има чрез повторната легитимация с победата си на президентските избори. Това парадоксално не им улеснява особено живота, защото инерцията работи само когато пътят пред теб е широк, равен и що-годе прав. А на тях им предстоят трудности по пътя - едното е бюджетът, другото е търсенето на диалог за избора на членове на нов Висш съдебен съвет“, коментира Дариева.

Дариева определи реакциите на опозицията като част от ролята ѝ да бъде коректив на властта „Проблемът е, че когато дойде на власт, Румен Радев направи обещания - каза, че ще овладее ръста на цените, ще възпре олигархията и корупцията, няма да позволи повече клептокрация, ще възстанови усещането за справедливост. И всичко това остава на ниво обещания“, заяви политологът.

Според нея усещането, че някоя социална група ще понесе тежестта на бюджетните решения, може да доведе до допълнително разочарование. Част от това огорчение тя намери и в ниската избирателна активност на последните избори.

По отношение на евентуалните реформи Дариева заяви, че управляващите трябва да потърсят подкрепа от останалите парламентарни формации. Това важи най-вече за съдебната реформа и избора на членове на Висшия съдебен съвет, където според нея има кандидатури, около които може да бъде постигнато съгласие. „Сред кандидатите за Висшия съдебен съвет има такива, около които може да бъде намерен консенсус. За това обаче се изисква диалогичност и комуникационни умения, които сякаш им убягват към момента“, коментира тя.

Политологът постави въпроса и за липсата на ясен комуникационен подход на кабинета. По думите ѝ представители на управляващите понякога правят публични изявления, които впоследствие биват опровергавани от други членове на мнозинството. Тя смята, че шест месеца след встъпването на правителството в длъжност вече не може подобни проблеми да се обясняват само с липса на парламентарен опит.

Дариева коментира и резултата на Андрей Гюров на балотажа, на който той получи около 750 хиляди гласа. Според нея този вот е политически ресурс, който не бива да бъде пропилян. Тя смята, че демократичната общност има нужда от консолидация, но тя трудно би се случила около един лидер.

Има необходимост от по-осъзнато изразяване на тези 750 хиляди гласа, които някак си имам чувството, че остават нечути Елена Дариева

По думите ѝ Андрей Гюров тепърва трябва да представи идеи, които могат да обединят тази част от политическото пространство и да очертаят обща посока за действията ѝ.

Целия разговор гледайте във видеото.