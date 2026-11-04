Възможно е да се стигне до протести. Опозицията е готова, но ще видим дали ще успее да разшири хората, които да излязат на улицата. Това каза социалният антрополог Мина Христова в ефира на "Твоят ден".

Политологът Георги Проданов каза, че опозицията е показала, че няма как да се обедини и да свали правителството, а оттам и да успее да организира протест. Той обаче подчерта, „че имаме изключително удобно правителство, което си мнението и прави онова, което гражданите искат и очакват”.

Изпълнителният директор на „Галъп Интернешънъл” Петко Петков смята, че адекватността на управлението е важен фактор. Според него кабинетът е направил „гафове”, които не са случайни и допълни, че става дума за „некомпетентност, която дразни българското общество”.

Целия разговор гледайте във видеото.