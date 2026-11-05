Президентската кампания премина без достатъчно разговори за бъдещето и с много нападки в социалните мрежи. Това коментираха журналистите Иван Радев от Factcheck, Юри Велев, първи заместник-главен редактор на „24 часа“, и Калина Крумова в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Гостите обсъдиха и комуникацията на управляващите около бюджета, спора за парите за втора пенсия и доверието в институциите.

Калина Крумова определи кампанията като не особено силна и посочи, че кандидатите са говорили за теми извън правомощията на президента. „Много ми се иска на следващите избори да знаем за какво гласуваме. Първо, дали това, което ни се обещава, може да бъде очаквано от съответния човек, и второ - на правилното място ли ние самите адресираме своите очаквания“, коментира тя.

Иван Радев посочи, че в социалните мрежи са разпространявани фалшиви цитати, неверни твърдения и социологически проучвания. Според него обаче най-големият недостатък на кампанията е липсата на съдържателен политически дебат. „Нямаше чак толкова много идеи в тази кампания и голяма част от кандидатите не успяха да формулират добре защо се състезават“, каза Радев.

Това, което ми липсваше, беше сблъсъкът на идеи. Иван Радев

Юри Велев отбеляза, че докато телевизионните дебати са преминали сравнително спокойно, в социалните мрежи се е водила остра битка. По думите му темата за цената на живота е останала встрани от кампанията.

Калина Крумова коментира, че управляващите вече са в обяснителен режим около бюджета, преди дори да са представили проекта. „Много е лошо управляващите да тичат след вятъра. Обяснителният режим, в който постоянно влизат, няма как да помогне на когото и да било“, заяви тя.

Юри Велев също посочи, че след изборите отговорността на властта става по-голяма. „Те са тези, които трябва да предлагат решения и да ги защитават. Няма как да ги защитават, ако постоянно се оправдават, че някой вади компромати срещу тях“, коментира той.

Журналистите обсъдиха и противоречивите послания на управляващите за работата на Сметната палата, както и спора около средствата за втора пенсия. Иван Радев съобщи, че от Factcheck са поискали информация от Европейската комисия, за да проверят какво се е случило около разговорите за пенсионните средства.

Какъвто и дебат да се води, той трябва да стъпва на фактите, а не на обвинения, които се размахват Иван Радев

Калина Крумова също призова политическите спорове да се водят с конкретни данни, а не с внушения. Според нея противоречивите послания подкопават доверието на хората.

Радев предупреди, че политическата употреба на институциите допринася за загубата на техния авторитет. „Основната вина е на политиците. Основната вина е в това, че институциите се използват политически“, каза той.

Велев обърна внимание на демографската картина и на нарастващия брой пенсионери спрямо работещите. Според него именно това е един от големите проблеми пред държавата.„Продължават да стават по-малко работещите, които да издържат все повече неработещи. Това е големият проблем. Това е слонът в стаята, който трябва да бъде адресиран“, коментира той.

Иван Радев посочи, че обществото обръща внимание на дългосрочните проблеми предимно когато наближат избори или когато трябва да се вземат трудни бюджетни решения. Той предупреди и за икономическите последици от несигурността в Черно море. „Какво става с българските и румънските пристанища на Черно море, когато все повече компании ги смятат за несигурни? И как това ще се отрази на нашата икономика?“, попита Радев.

Калина Крумова предупреди, че предстоящите местни избори не бива да се превръщат в повод за предварителни политически спекулации около работата на кметовете. Според нея трябва да се оценяват реално решените проблеми на хората, а не политическите интерпретации около тях.

Юри Велев призова управляващите да обърнат повече внимание на младото поколение. По думите му хората между 15 и 29 години се интересуват от теми, които рядко заемат централно място в политическия разговор.

Целия разговор гледайте във видеото.