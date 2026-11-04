„В две последователни седмици ЦИК успя да организира спокойни, бързи и честни избори. Комисията обявява за избрана за президент Илияна Маринова Йотова, а за вицепрезидент – Кирил Александров Вълчев. Решението предстои да бъде обнародвано още тази седмица в Държавен вестник”. Това заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова на последния брифинг на комисията за президентските избори.

Действителните гласове, които са събрали Йотова и Вълчев, са 1 093 852 гласа, като избирателната активност към 20 ч. на 1 ноември е 28,67%, а на първия тур – 22,98%.

„Машинното гласуване протече успешно. Избирателите в страната и чужбина гласуваха с 11 902 устройства, като от тях само 59 преустановиха работа. Това доведе и до рекордно бързо обработени протоколи както за страната, така и за чужбина. При попълването им и отчитането на резултатите имаше драстично по-малко грешки”, посочи Балова.

В ЦИК са постъпили 241 сигнала за нарушения – за предизборна агитация и огласяване на данни на социологически проучвания преди обявяването на края на изборния ден, както и за нарушения на процеса на гласуване.

Над 450 000 пъти е било сваляно мобилното приложени izbori365 за двата тура, а успешно са били валидирани близо 40 000 протокола без грешки. Дигиталният асистент е използван много активно при обработката и попълването на протоколите от страна на членовете на секционните избирателни комисии.

От 11 585 избирателни секции, в които е имало устройства за видеонаблюдение, само в 250 не е било осъществено видеоизлъчване.

Право на глас са имали 6 590 000 български граждани. 12 683 бяха разкритите секционни избирателни комисии. Българите зад граница гласуваха в 613 секции, като в 242 от тях имаше машини.

За хората със зрителни увреждания ЦИК взе решение да бъдат отпечатани 1500 тактилни шаблона за гласуване с хартиена бюлетина.

На въпрос на NOVA за невалидните бюлетини, говорителят на Комисията отговори, че за предходните президентските избори са регистрирани близо 15 000 невалидни такива.

„ЦИК проведе разяснителна кампания и бяхме много активни в социалните мрежи. Успяхме да убедим гражданите, че машинното гласуване е лесно и бързо. Започваме подготовка на окончателния анализ с препоръки към законодателя, в които ще отправим конкретни препоръки за подобряване на изборния процес”, заключи Балова.